Nowe Apple TV 4K i HomePod Mini 2 w iOS 26 beta. Nowości będzie więcej

iOS 26 beta skrywa informacje o nowych produktach Apple, których jeszcze nie ma w ofercie. W kodzie znaleziono nowe Apple TV 4K i głośnik HomePod Mini 2, które zadebiutują jesienią 2025 r. W rzeczywistości iOS 26 beta skrywa więcej nowości z logo nadgryzionego jabłka. Jakie nowe produkty niedługo zobaczymy?

Nowe Apple TV 4K i HomePod Mini 2 to tylko wybrane z nowości, które mamy zobaczyć jeszcze jesienią 2025 r. Rąbka tajemnicy odkrywa nam kod źródłowy iOS 26 beta, który znajduje się na etapie otwartych testów od kilku miesięcy. Na początku tygodnia deweloperzy otrzymali szóste wydanie poglądowe.

Kiedy nowe Apple TV 4K i HomePod Mini 2?

Nowe Apple TV 4K pojawia się w przeciekach od dawna. Od premiery ostatniej generacji tego urządzenia upłynęły już blisko trzy lata. Już jesienią 2025 r. w ofercie ma pojawić się kolejna odsłona popularnej przystawki dla telewizorów. W kodzie oprogramowania doszukano się, że sprzęt dostanie czip A17 Pro z iPhone’ów 15 Pro. W aktualnej edycji jest to A15 Bionic.

Kod iOS 26 beta skrywa także informacje o głośniku HomePod Mini 2. Urządzenie znaleziono pod nazwą kodową B525 i wiadomo, że ma dostać czip oparty na mikroarchitekturze T8310. Tej samej, na której bazują układy S9 i S10 z zegarków z watchOS. To oznacza, że w głośniku znajdzie się pewnie jeden z tych procesorów. W obecnej generacji jest to SoC S5.

Nowe Apple TV 4K i HomePod Mini 2 mają również dostać autorski czip producenta do obsługi Wi-Fi oraz Bluetooth. Pozwoli to firmie na zmniejszenie kosztów produkcji i przy okazji uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców.

iOS 26 beta skrywa też inne nowe urządzenia Apple

Na tym nie koniec, bo w kodzie iOS 26 beta oraz innych nowych systemów operacyjnych znaleziono także informacje o innych produktach. Jednym z nich jest nowy iPad Mini 8, który ukrywa się pod nazwami kodowymi J510 i J511. Tablet dostanie procesor A19 Pro, który znajdziemy w smartfonach iPhone 17 Pro.

Kolejną z nowości jest monitor Cinema Display 2. generacji, który powstaje pod kryptonimem J427. Premiera tego urządzenia ma odbyć się w 2026 r. Na jego temat wiadomo bardzo niewiele. Sugeruje się, że może dostać podświetlenie mini LED. To pozwoli na uzyskanie lepszego obrazu. Poza tym firma pracuje także nad innym monitorem (J527), ale na rynek ma trafić prawdopodobnie tylko jeden z nich. Po prostu testowane są dwa różne warianty i decyzje w tej sprawie zapadną pewnie w późniejszym czasie.

Na koniec mamy gogle Vision Pro 2. Kod źródłowy sugeruje, że kolejna generacja sprzętu z oprogramowaniem visionOS otrzyma czip M5. Wcześniej mówiono o układzie M4. Najnowszy procesor z logo nadgryzionego jabłka najpierw ma trafić do tegorocznych tabletów iPad Pro. Później również do innych produktów.

