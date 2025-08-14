iPhone 17 Pro i Max. Ceny będą wyższe. Ile zapłacimy w Polsce?

iPhone 17 Pro i Max to dwa nowe smartfony Apple, które zobaczymy za kilka tygodni. Czekają nas podwyżki, ale z drugiej strony producent planuje zwiększyć miejsce na dane. Ceny telefonów iPhone 17 Pro oraz 17 Pro Max zostaną podniesione o kilkadziesiąt dolarów. Ile zapłacimy w Polsce i czy zmiany będą dotkliwe?

iPhone 17 Pro i Max to dwa nowe smartfony Apple, których premiera zbliża się wielkimi krokami. Niedawno wspominaliśmy wam o różnicach. Teraz dowiadujemy się, że po latach stagnacji czekają nas podwyżki. Firma planuje podnieść ceny telefonów, czego nie robiono od bardzo dawna. Skąd to wiemy i ile trzeba będzie zapłacić?

Ceny smartfonów iPhone 17 Pro i Max zostaną podniesione

Niedawno wspominaliśmy wam, że Apple planuje zwiększyć miejsce na dane w podstawowej konfiguracji sprzętowej telefonów iPhone 17 Pro i zostanie ono podwojone do 256 GB (z obecnych 128 GB). Ostatni raz taka zmiana miała miejsce kilka lat temu. Zaczęto więc spekulować, czy i jak to może wpłynąć na ceny? Nowe informacje dostarcza nam leaker Instant Digital, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino.

Apple planuje podnieść ceny obu smartfonów o 50 dolarów. To oznacza, że w Stanach Zjednoczonych iPhone 17 Pro powinien być dostępny od 1049 dolarów. W przypadku modelu Max będzie to wydatek od 1249 dolarów. Oczywiście są to kwoty dotyczące wspomnianych wersji z 256 GB pamięci na dane, czyli podstawowych konfiguracji sprzętowych.

Jak to może wpłynąć na kwoty na innych rynkach? Z pewnością nie będzie to zwykłe przewalutowanie z dolarów. Zobaczmy, jak to może przełożyć się na ceny w Polsce.

Ile zapłacimy za smartfony Apple iPhone 17 Pro i Max w Polsce?

Zacznijmy do tego, że obecna generacja telefonów Apple kosztuje w Polsce od 5299 złotych (w przypadku 6,3-calowego modelu Pro). Wariant Max kosztuje o 1000 złotych więcej, gdzie w Stanach Zjednoczonych jest to różnica na poziomie 200 dolarów. Wniosek?

Podwyżki smartfonów iPhone 17 Pro w Polsce powinny przełożyć się na kwoty o około 250 złotych wyższe od obecnych. Choć tutaj warto mieć na uwadze, że Apple dostosowuje ceny na naszym rynku w zależności od różnych czynników, w tym aktualnych kursów walut. Dlatego w zeszłym roku ceny telefonów obniżono.

Można więc założyć, ale to nadal nie są dokładne ceny, że za iPhone’a 17 Pro w Polsce zapłacimy około 5,5 tys. złotych. Natomiast w przypadku modelu Pro Max będzie to około 6,5 tys. złotych. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się zaraz po wrześniowej konferencji Apple, która ma odbyć się w drugim tygodniu przyszłego miesiąca.

Polskie ceny nowych smartfonów z logo nadgryzionego jabłka pojawią się na stronie producenta niedługo po wydarzeniu. Wtedy wszystko stanie się jasne. Przedsprzedaż powinna ruszyć kilka dni po konferencji. Natomiast tydzień później telefony trafią do sklepów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło, foto: weibo