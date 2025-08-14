tablety.pl

iOS 18.6.1 jeszcze dziś. Co nowego z aktualizacją dla iPhone'ów?
iOS 18.6.1 jeszcze dziś. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 18.6.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, która zostanie udostępniona jeszcze dziś. Wraz z watchOS 11.6.1 dla smartwatchy Apple Watch. Co nowego tu znajdziemy? Firma planuje przywrócić z iOS 18.6.1 pewną funkcję, którą musiała wycofać kilkanaście miesięcy temu. Możliwe, że patch wprowadzi też jakieś poprawki.

iOS 18.6.1 to nowa aktualizacja, która trafi na smartfony iPhone jeszcze dziś. Będzie to pomniejsze uaktualnienie po nieco większym wydaniu oprogramowania z numerkiem 18.6 z końca lipca. W tej wersji nowości nie było zbyt wielu nowości i producent skupił się głównie na poprawkach błędów. Co nowego wprowadzi dzisiejsza łatka?

Co nowego z aktualizacją iOS 18.6.1 i watchOS 11.6.1

Nowe uaktualnienia zapowiedziało dziś Apple. Są to aktualizacje iOS 18.6.1 i watchOS 11.6.1, które firma udostępni jeszcze dziś. Przywrócą one na rynek amerykański funkcję monitorowania poziomu natlenienia krwi w zegarkach Apple Watch, która w wyniku sporu została wycofana kilkanaście miesięcy temu. Teraz ma wrócić, jak to tłumaczy producent, w odświeżonej wersji.

Spodziewajmy się, że nowe aktualizacje zostaną udostępnione użytkownikom iPhone’ów i smartwatchy Apple Watch w okolicy godziny 19:00 czasu w Polsce. Możliwe, że łatki wprowadzą też jakieś poprawki znalezionych błędów. Na przykład związanych z zabezpieczeniami. To jednak na razie nie jest jasne i wszystko wyjaśni się za kilka godzin. W międzyczasie trwa program pilotażowy systemu z numerkiem 26, gdzie doszukano się ostatnio ciekawych informacji o nowych urządzeniach.

