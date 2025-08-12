iPhone 17 Air z Apple A19 Pro. Nowy smartfon ze słabszym GPU

iPhone 17 Air to nowy smartfon, który ma dostać czio Apple A19 Pro. Czy to będzie to ten sam procesor, który dostaną modele Pro i Max? Okazuje się, że nie. Układ Apple A19 Pro z telefonu iPhone 17 Air będzie nieco wybrakowany. Wystąpią pewne różnice, które obejmą GPU, co przełoży się na wydajność podsystemu grafiki.

iPhone 17 Air to smartfon, który ma być bardzo cienki. Pod jego obudową znajdzie się naprawdę wąska bateria, którą niedawno mogliśmy zobaczyć na zdjęciach. Co nie zmienia faktu, że telefon i tak ma dostać procesor Apple A19 Pro, czyli mocniejszą wersję czipa. Czy będzie to jednak dokładnie ten sam układ, który znajdzie się w modelach Pro i Pro Max? Wygląd na to, że nie.

Apple A19 Pro dla iPhone 17 Air z okrojonym GPU

Układ Apple A19 Pro ma trafić do trzech tegorocznych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Będą to modele iPhone 17 Air oraz oba Pro. Nowy czip składa się z sześciu rdzeni CPU oraz GPU również mającego sześć rdzeni. Dotyczy to pełnej konfiguracji sprzętowej.

Leaker Fixed Focus Digital twierdzi, że iPhone 17 Air jednak nie dostanie dokładnie tego samego układu Apple A19 Pro, który trafi do dwóch najdroższych smartfonów. Cięcia mają objąć GPU, czyli jednostkę odpowiedzialną za obliczenia graficzne. Producent zamierza w tym przypadku zredukować liczbę rdzeni z sześciu do pięciu.

Oczywiście będzie to miało wpływ na wydajność podczas przetwarzania grafiki. Skąd taka decyzja? Powody mogą być dwa. Apple wykorzysta słabsze jednostki w cieńszym smartfonie i w ten sposób znajdzie dla nich potencjał. Drugi problem może stanowić niewielka obudowa i poprawa oddawania ciepła, co w tym przypadku jest utrudnione. Słabszy GPU nie będzie wydzielać tak dużo energii cieplnej i będzie go można łatwiej schłodzić.

Kiedy premiera smartfona iPhone 17 Air?

iPhone 17 Air to jeden z czterech nowych smartfonów Apple, których premiera odbędzie się za kilka tygodni. Apple nie potwierdziło jeszcze terminu, ale nieoficjalnie mówi się o 9 września (wtorek). Kilka dni później miałaby ruszyć przedsprzedaż, a po tygodniu telefony trafią do sklepów. Jeśli data jest pewna, to firma powinna ją potwierdzić pod koniec sierpnia.

Będzie to zupełnie nowy smartfon, który zastąpi w ofercie Plusa. Ceny powinny być podobne i zaczynać się od kwoty 899 dolarów. Smartfon z racji cienkiej obudowy, której grubość wyniesie około 5,5 mm, będzie urządzeniem z licznymi kompromisami.

Smartfon iPhone 17 Air otrzyma tylko pojedynczy aparat fotograficzny, który zostanie połączony z 48-megapikselowym sensorem. Niewielka będzie też bateria. Jej pojemność ma być niższa od 3000 mAh. Dlatego Apple z myślą o tym telefonie zaprojektowało nowy powerbank MagSafe, który pozwoli na dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu. Ekran to wyświetlacz OLED-owy o przekątnej około 6,6 cala.

źródło: Macrumors, foto: x/zellzoi