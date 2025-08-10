iPhone 17 Pro Max. W czym nowy smartfon Apple ma być lepszy od Pro?

iPhone 17 Pro Max to największy z nowych telefonów Apple, których premiera odbędzie się we wrześniu 2025 r. W czym nowy smartfon będzie lepszy od modelu Pro? iPhone 17 Pro w edycji Max to nie tylko większe rozmiary oraz ekran. Apple może wyróżnić to urządzenie jeszcze na co najmniej dwa inne sposoby.

iPhone 17 Pro Max to nowy smartfon Apple, który zadebiutuje za kilka tygodni. Ma to nastąpić w drugim tygodniu wrześniu. Przed nami premiera dwóch modeli Pro, które nie będą różnić się między sobą wyłącznie rozmiarem. Jakie jeszcze różnice mogą występować w obu telefonach?

iPhone 17 Pro Max z większą baterią

Smartfon iPhone 17 Pro Max ma dostać 6,9-calowy ekran, a więc całe urządzenie będzie znacznie większe od mniejszego modelu z 6,3-calowym wyświetlaczem. To jednak nie wszystko, bo pod obudową ma znaleźć się także bardzo duża bateria. Prawdopodobnie będzie ona miała rekordową pojemność wśród wszystkich telefonów z iOS.

Plotki mówią o tym, że pod obudową telefonu znajdzie się bateria o pojemności około 5000 mAh. W przypadku telefonów Apple będzie to rekord, który obecnie należy do modelu 16 Pro Max z 2024 r., gdzie znajduje się akumulator 4685 mAh. To powinno przełożyć się także na rekordowe czasy pracy na jednym naładowaniu. Inaczej będzie w przypadku cieniasa Air, gdzie znajdzie się bateria o pojemności niespełna 3000 mAh.

Nowy smartfon Apple z mniejszą dynamiczną wyspą i grubszą obudową

Są też pewne informacje mówiące o tym, że Apple z myślą o telefonie iPhone 17 Pro Max chce wprowadzić także pewne zmiany związane z dynamiczną wyspą. Jeśli wierzyć plotkom, to ma ona być nieco mniejsza, ale czy tak będzie? Trudno powiedzieć i te szczegóły na razie warto potraktować raczej z przymrużeniem oka.

Obudowa smartfona ma być nieco grubsza względem poprzednika. Mówi się o grubości 8,725 mm. Będzie to o maksymalnie 5 proc. więcej względem poprzednika. Dla użytkownika będzie to w praktyce niedostrzegalne. Jednak w ten sposób Apple zyskało pod spodem trochę więcej miejsca i to przełoży się na wspomniane zwiększenie pojemności baterii.

iPhone 17 Pro Max ma ten sam aparat fotograficzny jak wersja Pro

iPhone 17 Pro Max nie pójdzie w ślady modelu sprzed dwóch lat, gdy firma zdecydowało się na większe rozróżnienie kamer obu telefonów. Tym razem aparat fotograficzny w smartfonach ma być znowu taki sam i wiemy, że w drodze są ważne udoskonalenia związane z teleobiektywem.

Apple planuje zaimplementować nowy teleobiektyw, który ma obsługiwać 8-krotny zoom optyczny (zmiana z 5x). Ma on współpracować z 48-megapikselowym sensorem (jak pozostałe dwa). Sam garb dla aparatu został przeprojektowany i zajmuje znacznie więcej miejsca. Mówi się, że zmiana została wymuszona właśnie przez wspomnianą kamerę do zoomowania.

