iPhone 17 Pro w podstawie z 256 GB pamięci. Co z ceną smartfona Apple?

iPhone 17 Pro to nowy smartfon Apple, którego debiut jest blisko. Domniemaną datą premiery jest 9 września, choć producent na razie tego nie potwierdził. Tymczasem na kilka tygodni przed prezentacją pojawiły się nowe informacje. Te poniekąd obejmują także ceny, które w 2025 r. mogą wzrosnąć. Czego należy się spodziewać?

Podstawowa wersja smartfona iPhone 17 Pro z 256 GB pamięci

iPhone 17 Pro ma szansę wprowadzić istotną zmianę dotyczącą podstawowej konfiguracji sprzętowej. Dostępne miejsce na dane ma zostać zwiększone do 256 GB pamięci. Obecnie jest to 128 GB miejsca i taka zmiana została wprowadzona kilka lat temu. Nie ukrywajmy, ale w 2025 r. jest to już trochę mało.

Apple postanowiło więc się złamać i telefony iPhone 17 Pro oraz Max w podstawowych konfiguracjach mają zaoferować dwa razy więcej pamięci na dane względem poprzedników. Ostatni raz taka zmiana miała miejsce pięć lat temu, gdy debiutowały modele z serii 12. Wtedy w smartfonach z linii Pro miejsce zwiększono do 128 GB.

Warto też dodać, że w ostatnich latach Apple potrafiło nawet ograniczać w modelach Pro (mających najmniejszy rozmiar pamięci) dostępność pewnych funkcji. Co zresztą spotykało się z krytyką i mówiono, że jest to celowy zabieg marketingowy mający wymusić zakup droższych konfiguracji sprzętowych. Jak to wpłynie na ceny?

Apple może podnieść ceny modeli iPhone 17 Pro

Jakiś czas temu plotkowano, że Apple planuje na 2025 r. podwyżki, ale te miałyby rzekomo objąć tylko najtańszy z telefonów, którego cena miałaby zostać zwiększona o 50 dolarów (do 849 dolarów). Teraz spekuluje się, że może to również dotyczyć modeli Pro.

Ceny smartfonów iPhone 17 Pro również mogą wzrosnąć o wspomniane 50 dolarów i w zasadzie producent, zwiększając do 256 GB pamięć na dane, miałby proste wytłumaczenie dla podwyżek. Choć w rzeczywistości jest to bardziej złożony problem, a koszty produkcji rosną. W wyniku polityki celnej Trumpa firma z Cupertino w zeszłym kwartale poniosła wydatki większe o 800 mln dolarów. W obecnym ma to być już kwota przekraczająca miliard dolarów.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka tygodni. Wrześniowa konferencja ma odbyć się w drugim tygodniu przyszłego miesiąca. W jej trakcie zostaną pokazane nowe telefony i poznamy ceny. Zobaczymy również inne produkty. Jeśli podwyżki dotyczące cennika w dolarach pokryją się z przeciekami, to w Polsce pewnie zapłacimy około 200-250 złotych więcej.

