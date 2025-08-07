tablety.pl

iOS 26 beta 5 dla iPhone'ów do pobrania (aktualizacja: Public Beta 2)
Apple iOS 
iOS 26 beta 5 dla iPhone’ów do pobrania (aktualizacja: Public Beta 2)

iOS 26 beta 5 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Czy znajdziemy tu jakieś nowości? Na tym etapie programu pilotażowego Apple może dodać jeszcze jakieś zmiany. Nie spodziewajmy się jednak, że w iOS 26 beta 5 będzie ich wiele. Firma niedługo zacznie finalizować nowy software.

Aktualizacja: Apple udostępniło iOS 26 Public Beta 2 dla publiczny testerów. Jest to ten sam build oprogramowania, który dwa dni temu dostali deweloperzy (jako betę 5).

iOS 26 beta 5 to najnowsza wersja poglądowego systemu operacyjnego dla iPhone’ów, którego program pilotażowy trwa od czerwca. Co nowego tu znajdziemy? W czwartej odsłonie oprogramowania nie brakowało nowości i zmian. W przypadku nowej wersji raczej będzie ich mniej, choć warto mieć na uwadze, że pewne nowe funkcje ciągle są w przygotowaniu i obecnie świadczą o tym tylko wzmianki w kodzie.

Aktualizacja iOS 26 beta 5 na razie dla deweloperów

Uaktualnienie iOS 26 beta 5 zostało udostępnione na razie w ręce deweloperów aplikacji, którzy mają dostęp od czerwca. W lipcu ruszył publiczny program pilotażowy. Wkrótce ten sam build trafi w ręce testerów, którzy dołączyli do testów w tym miesiącu. Pewnie nastąpi to w ciągu jednego lub dwóch dni. W tym przypadku będzie to jednak drugie wydanie.

Deweloperzy otrzymali także kolejne wersje beta pozostałych systemów operacyjnych. Mowa o macOS Tahoe, iPadOS, tvOS, watchOS i visionOS z numerkami 26. Sfinalizowane aktualizacje powinny być gotowe we wrześniu. Do tego czasu czeka nas jeszcze kilka testowych wydań nowych systemów.

