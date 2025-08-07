AirPods z nową funkcją w iOS 26 beta. Co nowego dodało Apple?

AirPods to słuchawki bezprzewodowe, która wraz z aktualizacją iOS 26 staną się jeszcze lepsze. W wersji beta systemu została znaleziona nowa funkcja. Obejmuje ona etui do ładowania AirPods, gdzie wprowadzono nowe statusy wyświetlane z użyciem diody LED. To nie koniec nowości, które w iOS 26 beta można już testować.

AirPods to słuchawki bezprzewodowe Apple, które otrzymają z aktualizacją iOS 26 liczne nowości. W tym tygodniu została udostępniona beta 5 nowego systemu operacyjnego dla iPhone’ów. Wraz z uaktualnieniem pojawia się nowa funkcja, której wcześniej nie dostrzeżono. Co to takiego?

Nowa funkcja dla ładowania AirPods z iOS 26 beta 5

Nowość dostrzeżono w aktualizacji iOS 26 beta 5, którą deweloperzy otrzymali we wtorek. Jeszcze w tym tygodniu powinna ona trafić w ręce osób, które biorą udział w publicznym programie pilotażowym. Nowa funkcja związana jest z etui ładującym AirPods. W kodzie systemu jest informacja, że „dokładniej wskazuje stan ładowania”. Jak to wygląda w praktyce? Obrazuje to poniższy zrzut ekranowy.

Etui ładujące dla AirPods dokładniej oddaje status z wykorzystaniem wbudowanej w pudełeczko diody doświetlającej LED. Obecnie case świeci na pomarańczowo w trakcie ładowania. Natomiast kolor zielony oznacza pełne naładowanie. Po otwarciu są to inne informacje. Pierwszy barwa komunikuje mniej niż jedno pełne ładowanie. Druga sygnalizuje naładowane w pełni słuchawki.

źródło: X/minimalnerd1

Co nowego pojawia się wraz z iOS 26 beta 5? Teraz dostępne są dwa odcienie pomarańczowego dla ładowania i etui ładującego, a także zielony dla stanu naładowania. Warto dodać, że już w poprzednich wersjach poglądowych nowego systemu dla iPhone’ów wprowadzono nowe komunikaty, które sygnalizują konieczność ładowania słuchawek. Pojawia się ono nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest użytkowane.

Aktualizacja iOS 26 dodaje dla AirPods więcej nowości

Uaktualnienie iOS 26 dodało dla słuchawek bezprzewodowych Apple naprawdę sporo nowości. Wraz z aktualizacją AirPods zyskają nowe funkcje, choć warto mieć na uwadze, że dotyczy to tylko modeli Pro 2 oraz 4. generacji (z i bez ANC).

Wśród nowości jest możliwość wykorzystania słuchawek w roli pilota do aparatu fotograficznego iPhone’a, co pozwoli robić zdjęcia na odległość. Następnie mamy nagrywanie dźwięku w jakości studyjnej, automatyczne łącznie podczas korzystania z CarPlay czy wykrywanie snu. W tym ostatnim przypadku odtwarzanie po zaśnięciu jest automatycznie pauzowane.

Apple po raz pierwszy w tym roku pozwoliło testować w AirPods poglądowe wersje oprogramowania wszystkim użytkownikom. Wcześniej taka możliwość była dostępna tylko dla deweloperów. Jest to dosyć proste i sprowadza się do wyboru nowej opcji dostępnej na iPhonie czy Macu. Chcąc skorzystać ze wszystkich nowości konieczna będzie aktualizacja firmware słuchawek, która pojawi się we wrześniu.

źródło: Macrumors