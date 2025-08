Apple Watch Ultra 3 potwierdzony w iOS 26 beta. Smartwatch z istotną zmianą

Apple Watch Ultra 3 to nowy smartwatch, którego premiera ma odbyć się we wrześniu 2025 r. Zegarek został dostrzeżony w kodzie iOS 26 beta i tam pojawia się informacja związana z ważną zmianą. Dotyczy ona rozmiaru ekranu Apple Watch Ultra 3, który będzie trochę większy. Jakie nowości dostanie smartwatch z watchOS 26?

Apple Watch Ultra 3 to nowy smartwatch z watchOS 26, którego premiera jest blisko. Zegarek powinien zadebiutować w drugim tygodniu września 2025 r., wraz ze smartfonami iPhone 17. Tymczasem urządzenie zostało dostrzeżone w kodzie iOS 26, którego piąta beta trafiła w ręce deweloperów w poniedziałek. Niedawno doszukano się tam też nowej funkcji dla Domu. Co nowego tym razem znaleziono?

iOS 26 beta potwierdza zmianę w Apple Watch Ultra 3

Smartwatch Apple Watch 3 Ultra wprowadzi istotną zmianę i dotyczy ona ekranu. Kod oprogramowania iOS 26 beta potwierdza, że wyświetlany obraz będzie nieco większy. System został prześwietlony przez dewelopera Aarona Perrisa, który znalazł tam grafikę z nieco większą rozdzielczością względem 2. generacji urządzenia.

Obecna wersja zegarka ma wyświetlacz o rozdzielczości 410 × 502 pikseli. Natomiast grafika znaleziona w iOS 26 beta ujawnia, że będzie to 422 × 514 pikseli. Co to oznacza? Jedno jest pewne. Powierzchnia obrazu wyświetlanego obrazu w Apple Watch Ultra 3 będzie po prostu nieco większa.

Oczywiście nie oznacza to, że nowy smartwatch stanie się większy. Firma mogła na przykład zredukować ramki i w ten sposób zwiększyć rozmiar ekranu, gdzie prezentowany będzie obraz. Wydaje się to najrozsądniejszym wytłumaczeniem, ale na potwierdzenie tych przypuszczeń trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.

Smartwatch Apple Watch Ultra 3 to także inne nowości

Zmiana w wielkości wyświetlanego obrazu na ekranie, co znaleziono w kodzie iOS 26 beta, to nie wszystkie nowości planowane z myślą o zegarku Apple Watch Ultra 3 i będzie tego więcej. Nowy smartwatch z oprogramowaniem watchOS 26 wprowadzi więcej udoskonaleń oraz nowych funkcji.

Rąbka tajemnicy na temat planów producenta ujawnił wcześniej w tym roku Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu marki. Istotną zmianą będzie łączność satelitarna, co wcześniej wprowadzono do iPhone’ów. Pozwoli to na wysyłanie wiadomości tekstowych z miejsc, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowych.

Drugą z nowości dla Apple Watch Ultra 3 jest modem zapewniający łączność z sieciami 5G. Dotychczas zegarki z watchOS miały tylko opcjonalnie rozwiązanie pozwalające na łączenie się z 4G/LTE.

Cena nowego smartwatcha z systemem watchOS 26 nie jest znana, ale zapewne nie będzie niska. Można spodziewać się kwoty na poziomie poprzednika. To oznacza, że za zegarek w Polsce trzeba będzie zapłacić około 4 tys. złotych. Premiery spodziewajmy się w drugim tygodniu września.

