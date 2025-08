iPhone 17 i 17 Pro z datą premiery. Kiedy nowe smartfony Apple?

iPhone 17 i 17 Pro to nowe smartfony Apple, których prezentacja ma odbyć się we wrześniu 2026 r. Kiedy dokładnie? W sieci pojawiła się data premiery. Termin pokrywa się z dotychczasowymi informacjami. Smartfony iPhone 17 oraz 17 Pro zobaczymy w drugim tygodniu przyszłego miesiąca. Kilka dni później ruszy przedsprzedaż.

iPhone 17 i 17 Pro to nowe smartfony Apple, które obecnie znajdują się w ogniu przecieków. Wynika to z faktu, że premiera zbliża się wielkimi krokami i już od jakiegoś czasu mówi się, że prezentacja miałaby odbyć się w drugim tygodniu września. Teraz pojawił się konkretny termin, który wydaje się bardzo prawdopodobny. Skąd pochodzą nowe informacje?

Data premiery smartfonów Apple iPhone 17 i 17 Pro

Nowe szczegóły związane z datą premiery smartfonów iPhone 17 i 17 Pro ujawnił jeden z niemieckich serwisów, który bazuje na informacjach pochodzących od tamtejszych operatorów sieci komórkowych. Padł konkretny termin i tym jest 9 września (wtorek). Czy tak będzie?

Jest to bardzo prawdopodobne, bo Mark Gurman, który w przeszłości często serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta, jakiś czas temu raportował o premierze mającej odbyć się w drugim tygodniu przyszłego miesiąca. Jako potencjalne terminy wskazywał 9 lub 10 września. Wygląda na to, że będzie to pierwszy z wymienionych.

Oczywiście są to informacje, których producent na razie nie potwierdza. Jeśli datą premiery smartfonów iPhone 7 i 17 Pro rzeczywiście jest 9 września, to Apple powinno go poświadczyć pod koniec sierpnia. Wtedy media zostaną zaproszone na najbliższą konferencję i wszystko stanie się jasne.

Kiedy nowe smartfony iPhone 17 trafią do sprzedaży

Jeśli wspomniany termin się potwierdzi, a o tym przekonamy się na przełomie tego i przyszłego miesiąca, to kilka dni po konferencji powinna ruszyć przedsprzedaż smartfonów iPhone 17. Najpewniej w piątek 12 września. Natomiast tydzień później telefony powinny trafić do sklepów na wielu rynkach. Wśród nich są Stany Zjednoczone, wybrane państwa Azji czy kraje europejskie.

Ceny nowych telefonów nie są znane, ale powinny być zbliżone do zeszłorocznych modeli. Plotkuje się, że podrożeć może podstawowy model siedemnastki i tu mówi się po podwyżce na poziomie 50 dolarów, co w Polsce przełoży się pewnie na około 250 złotych. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka tygodni.

Apple w trakcie omawiania wyników za poprzedni kwartał potwierdziło, że polityka Trumpa dotyczącą ceł rzeczywiście ma duży wpływ na koszty ponoszone przez firmę. Od kwietnia do końca czerwca było to dodatkowe 800 mln dolarów. W tym kwartale prognozuje się jeszcze więcej, bo wzrost o ponad miliard dolarów. Mimo to producent dokłada starań, aby jego dodatkowe wydatki nie wpływały znacząco na ceny urządzeń dla klientów.

źródło: iphone-ticker.de, foto: pixabay