iPhone 17 Air vs Pro. Bateria smartfona Apple jest bardzo cienka

iPhone 17 Air i Pro to smartfony Apple, które są obecnie w ogniu przecieków. Co nie powinno dziwić, bo premiera telefonów zbliża się wielkimi krokami. Co z baterią urządzeń? W sieci pojawiły się nowe zdjęcia oraz informacje. W przypadku pierwszego modelu będzie ona naprawdę cienka.

Bateria smartfona iPhone 17 Air dwa razy cieńsza od modelu Pro

Apple chce zamknąć smartfona iPhone 17 Air w obudowie o grubości zaledwie około 5,5 mm. Jak nietrudno się domyślić, w środku nie ma zbyt wiele miejsca. Niedawno w sieci pojawiły się zdjęcia, na których miała zostać rzekomo uchwycona bateria nowego telefonu. Z czasem okazało się, że należy do modelu Pro. Teraz mamy nowe fotografie.

Zdjęcia załączone w tym artykule prezentują element, którym jest bateria telefonu iPhone 17 Air. Widzimy, że jest naprawdę bardzo cienka. Źródło informacji twierdzi, że została zamknięta w obudowie o grubości zaledwie 2,49 mm. Obok jest akumulator modelu Pro. Jak nietrudno dostrzec, jest on około dwóch razy grubszy.

Bateria nowego smartfona Apple będzie cienka, ale ma to również pewne minusy. Jej pojemność nie będzie zbyt duża i przecieki mówią, iż ma to być mniej od 3000 mAh. Ostatni raz Apple umieściło tak niewielkie akumulatory kilka lat temu. W wybranych modelach serii 12 i 13.

Oczywiście rodzą się obawy o czas pracy na baterii iPhone’a 17 Air. Cóż… Apple założyło, że ma ona wystarczyć na codzienne potrzeby około 60-70 proc. użytkowników. W pozostałych telefonach odsetek ten jest większy i wynosi 80-90 proc. Sporo nadziei pokładanych jest w optymalizacjach, które ma zawierać iOS 26, w tym nowym trybie zasilania. Ponadto firma chce wprowadzić do oferty nowy akumulator MagSafe, który powinien znaleźć uznanie wśród bardziej wymagających klientów.

Apple iPhone 17 Air i Pro z premierą we wrześniu

Nowe smartfony Apple nie mają jeszcze potwierdzonego terminu premiery, ale mówi się, że zostaną zaprezentowane na początku drugiego tygodnia września (8 lub 9.09). Wtedy mamy zobaczyć cztery nowe telefony z iOS. Będą to podstawowy iPhone 17, Air oraz dwa Pro.

Mówi się o tym, że iPhone 17 Pro Max ma szansę dostać rekordowo wielką baterię wśród telefonów Apple i jej pojemność wyniesie około 5000 mAh. Pod tym względem rekordzistą pozostaje model 16 Pro Max z akumulatorem 4685 mAh.

Przedsprzedaż nowych smartfonów z iOS powinna rozpocząć się jeszcze w drugim tygodniu września (w piątek). Tydzień później telefony pewnie trafią do sklepów.

