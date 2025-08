iOS 26 beta w aplikacji Dom skrywa nową funkcję. Co szykuje Apple?

iOS 26 beta skrywa pewne nowe funkcje, których Apple nie udostępniło jeszcze do testów. Doszukano się kolejnej takiej opcji, która tym razem związana jest z aplikacjami Dom i Mapy. Kod iOS 26 beta zawiera informacje o czymś, co nazwano „adaptacyjną temperaturą”. Co to takiego i do czego może służyć?