iPhone 17 Air ze stalową baterią. Nowy smartfon Apple zaskoczy?

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, który we wrześniu 2025 r. dołączy do portfolio telefonów z logo nadgryzionego jabłka. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia. Tym razem jest to bateria, która została zamknięta w stalowej obudowie. Takie rozwiązanie sprawi, że iPhone 17 Air zapewni lepsze odprowadzanie ciepła.

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, który zadebiutuje za kilka tygodni. Wraz z podstawową wersją telefonu oraz dwoma modelami Pro. Wiemy, że urządzenie zostanie zamknięte w bardzo cienkiej obudowie. To oznacza różne kompromisy i te związane będą m.in. z baterią. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje oraz zdjęcia dotyczące tego konkretnego komponentu. Czego powinniśmy się spodziewać?

Apple iPhone 17 Air z baterią ze stalową obudową

Do sieci przedostały się zdjęcia, które widać w artykule. Prezentują one akumulator mający trafić do modelu iPhone 17 Air. Jego obudowa jest stalowa. Skąd pomysł na takie rozwiązanie? Wbrew pozorom ma to sens i niesie ze sobą różne zalety.

fot.: MajinBuOfficial

Bateria ze stalową obudową pozwoli przede wszystkim na lepsze odprowadzanie ciepła. W cienkiej konstrukcji telefonu będzie to miało ogromne znaczenie. W przeciwnym wypadku całe urządzenie mogłoby stawać się zbyt ciepłe. Kolejną zaletą płynącą z takiego rozwiązania jest lepsza wytrzymałość. Ponadto warto wspomnieć o lepszej integracji.

fot.: MajinBuOfficial

Dokładna pojemność akumulatora nie jest znana, ale mówi się o tym, że nie przekroczy bariery 2900 mAh. iPhone 17 Air będzie więc pierwszym smartfonem Apple z taką baterią od kilku lat. Ostatni raz pojemność poniżej 3000 mAh pamiętamy z wybranych modeli serii 12 i 13.

Czas pracy na baterii smartfona iPhone 17 Air ma być akceptowalny

Oczywiście sporo osób zastanawia się nad tym, jakie to będzie miało konsekwencje w związku z czasem pracy na jednym naładowaniu. Warto dodać, że w przypadku konkurenta dla iPhone’a 17 Air, którym jest Samsung Galaxy S25 Edge, wcale nie jest tak źle. W tym telefonie bateria również nie ma tak dużej pojemności jak w pozostałych urządzeniach, a mimo to wypada pod tym względem całkiem przyzwoicie.

Pamiętajmy również, że Apple w iOS 26, który obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów, umieściło nowy tryb związany z baterią i mający wydłużyć czas pracy. Do tego dochodzi lepsza wydajność energetyczna czipu A19, który trafi do telefonu i to wszystko sprawi, że powinno być całkiem nieźle.

Apple prowadziło również własne testy związane z czasem pracy i tam przyjęto, aby iPhone 17 Air zapewnił w przypadku użytkowników odsetek w postaci 60-70 proc. i związane jest to z użytkowaniem bez doładowywania w ciągu dnia. To mniej w porównaniu do innych modeli, gdzie sięga on nawet 90 proc., ale dla bardziej wymagających osób firma szykuje coś ekstra. To nowy akumulator MagSafe, który będzie można przyczepić do plecków.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło, foto: MajinBuOfficial