iPhone 17 Pro i nowy design MagSafe. Co nowego szykuje Apple?

iPhone 17 Pro otrzyma nowy design MagSafe. W sieci pojawiło się zdjęcie, które pokazuje zmiany zaplanowane przez Apple. Co nowego się pojawia? Przełomu nie ma i dotyczy to przede wszystkim telefonów iPhone 17 Pro, gdzie zrezygnowano z pełnego okręgu. Teraz będzie ono miało pewną przerwę. Czym to jest spowodowane?

iPhone 17 Pro niedawno pozował na zdjęciach. Premiera nowych telefonów Apple zbliża się coraz większymi krokami i zobaczymy je we wrześniu. Już wcześniej pojawiały się informacje, że w planach są zmiany obejmujące design MagSafe na pleckach. Wygląda na to, że tak będzie, co zdaje się potwierdzać ostatni przeciek.

Nowy design MagSafe w smartfonach iPhone 17 Pro

Do sieci przedostało się zdjęcie, które widać niżej. Na fotografii pokazano etui dla wszystkich czterech nowych smartfonów Apple. Jak nietrudno zauważyć, zmiany obejmujące MagSafe pojawiają się przede wszystkim w telefonach iPhone 17 Pro oraz Max. Co się zmieniło?

Etui z MagSafe dla modeli iPhone 17 Pro ujawniają nowy design dotyczący rozmieszczenia elementów magnetycznych. Nie jest to już pełny okrąg, a mający przerwę w dolnej części. W przypadku najtańszego telefonu i wersji Air większych zmian nie ma. Tutaj producent postanowił pozostawić dotychczasowy design.

Oczywiście nie są to przełomowe modyfikacje, ale warto wiedzieć, że się pojawią. Trudno powiedzieć, czy będzie to miało wpływ na dotychczasowe akcesoria korzystające z tego rozwiązania (na przykład zewnętrzne powerbanki), ale jest to mało prawdopodobne. Przyczyna wprowadzeniach tych zmian nie jest na razie znana.

Apple iPhone 17 Pro ma przeprojektowany aparat fotograficzny

iPhone 17 Pro i Max mają przede wszystkim wyróżniać się przeprojektowanym aparatem fotograficznym. Kamera ma duży garb w kształcie prostokąta. Obiektywy są umieszczone w dosyć podobny sposób, ale pozostałe elementy kamery przeniesiono na prawą stronę. Dotyczy to sensora LiDAR, mikrofonu oraz diody doświetlającej LED. Skąd pomysł na takie rozwiązanie?

Przypuszcza się, że znacznie większy garb w telefonach Apple wynika z budowy nowego teleobiektywu. Jak dobrze wiemy, ten z tegorocznych modeli ma zyskać znacznie więcej możliwości. Zoom optyczny będzie 8-krotny i ponadto pojawi się 48-megapikselowy sensor. Firma musiała wygospodarować na to wszystko dodatkowe miejsce i to może tłumaczyć zmiany obejmujące wyspę kamery.

Premiera nowych smartfonów Apple ma odbyć się w drugim tygodniu wrześniu. Dokładny termin konferencji zostanie pewnie potwierdzony pod koniec sierpnia. Kilka dni po prezentacji ruszy przedsprzedaż. Natomiast tydzień później (19 września?) smartfony trafią do sklepów.

Ceny smartfonów iPhone 17 Pro pewnie nie ulegną zmianie. Mówi się jednak o tym, że podstawowy model telefonu podrożeje o 50 dolarów, co w Polsce może przełożyć się na podwyżki na poziomie około 250 złotych.

