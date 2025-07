iPhone 17 Pro na zdjęciach. Apple wprowadziło duże zmiany

iPhone 17 Pro to nowy smartfon Apple, który ma wprowadzić różne zmiany. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których uchwycono prototyp. Na nich można dostrzec przeprojektowany aparat fotograficzny. Plotki sugerują również, że iPhone 17 Pro ma dostać dodatkowy przycisk do obsługi kamery. Czy tak rzeczywiście będzie?

iPhone 17 Pro to nowy smartfon Apple, który obecnie jest w ogniu przecieków. Premiera ma odbyć się jeszcze w tym kwartale 2025 r. i nie powinno dziwić, że do sieci przedostaje się coraz więcej informacji. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia, które zrobiono na Union Square w San Francisco. Na fotografiach uchwycono prototyp telefonu. Wygląda na to, że firma przygotowała na ten rok istotne zmiany.

Zdjęcia smartfona iPhone 17 Pro ujawniają ważne zmiany

Już od kilku miesięcy plotkuje się, jakoby iPhone 17 Pro miał dostać przeprojektowany aparat fotograficzny. Zdjęcia prototypu zdają się to potwierdzać. Kamera ma nowy układ. Apple zdecydowało się na duży moduł i choć obiektywy ułożono na nim podobnie, tak pozostałe elementy przeniesiono w inne miejsce.

fot.: X/@Skyfops

Apple postanowiło przesunąć sensor LiDAR, diodę doświetlającą LED oraz mikrofon na prawą stronę. Natomiast obiektywy pozostały w dotychczasowym miejscu. Telefon jest umieszczony w specjalnym etui, gdzie wkłada się prototypy. Po to, aby nie było widać zbyt wiele. Dlatego nie można dostrzec całego modułu aparatu, bo ten jest schowany.

fot.: X/@Skyfops

Drugie zdjęcie prezentuje smartfona iPhone 17 Pro (obok modelu 16 Pro) z przodu. Za wiele tu nie widać. Pewne plotki mówiły o tym, że producent mógł zmodyfikować dynamiczną wyspę, ale dowodów na to na razie nie ma. Mówi się też o dodatkowym przycisku do obsługi kamery, ale ponownie na fotografiach ciężko to dostrzec.

Premiera Apple iPhone 17 Pro we wrześniu 2025 roku

iPhone 17 Pro zadebiutuje już za niespełna półtora miesiąca. Premiera ma odbyć się w pierwszej połowie drugiego tygodnia września 2025 r. Kilkanaście dni później telefony mają trafić do sklepów. W tym roku ponownie zobaczymy w ofercie cztery nowe smartfony i jeden z nich będzie nowością. Mowa o cienkim modelu Air.

Podstawowy model telefonu wizualnie nie ma się różnić od poprzednika, ale Apple i tak planuje całkiem sporo nowości. Pojawi się większy ekran ze zwiększonym do 120 Hz odświeżaniem obrazu. Następnie mamy nowy procesor A19 oraz wszystkie zmiany, które wprowadza system iOS 26, który obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów.

Smartfony iPhone 17 Pro i Max przejdą większe zmiany wizualne, które obejmują przede wszystkim wspomniany aparat fotograficzny. Wyspa będzie większa. Następnie mamy rzekomy dodatkowy przycisk na bocznej ramce, który ma wprowadzić jeszcze więcej funkcji z zakresu kontroli kamery.

źródło