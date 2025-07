iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6 i watchOS 11.6. Co nowego z aktualizacją?

iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6 i watchOS 11.6 to nowe uaktualnienia, które udostępniło Apple. Co nowego wprowadza aktualizacja oprogramowania? Tym razem nowości nie ma zbyt wiele. Uaktualnienia iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6 oraz watchOS 11.6 to przede wszystkim poprawki dla znalezionych błędów.