iPhone 17 Pro zadebiutuje za kilka tygodni. Nowy smartfon Apple otrzyma aparat fotograficzny z licznymi udoskonaleniami. Kamera ma dostać m.in. nowy teleobiektyw oferujący lepszy zoom, ale na tym nie koniec nowości. Będzie ich więcej i rąbka tajemnicy na temat planów producenta ujawnia nam serwis źródłowy.

Aparat fotograficzny smartfona iPhone 17 Pro ma 8-krotny zoom

Serwis Macrumors uzyskał informacje od osoby, która jest bliska materiałom marketingowym nagrywanym dla Apple przez zewnętrzną firmę. Producent już szykuje się do premiery smartfonów iPhone 17 Pro, a więc nie dziwi, że nagrywa filmy już teraz.

Źródło twierdzi, że aparat fotograficzny telefonów iPhone 17 Pro i Max otrzyma nowy teleobiektyw, który zaoferuje lepszy zoom optyczny. Ma on być 8-krotny (obecnie jest to 5x) i będzie wspomagany przez 48-megapikselowy sensor. Ma on być w jakimś stopniu ruchomy, co pozwoli na rejestrowanie dobrych ujęć w różnych warunkach.

Następnie mamy nową aplikację aparatu dla profesjonalistów. Apple ją przeprojektowało i dotyczy to zarówno zdjęć, jak i nagrywania filmów. Ma ona z powodzeniem konkurować z Halide, Kino czy Filmic Pro. Źródło informacji twierdzi jednak, że może to być aktualizacja dla kamery Final Cut, a nie zupełnie nowe oprogramowanie.

Apple w smartfonach iPhone 17 Pro ma umieścić nowy przycisk

W ostatnim czasie smartfony Apple zyskały dwa nowe przyciski. Mowa o skrócie dla różnych akcji i kontrolce aparatu z modeli 16. Wygląda na to, że iPhone 17 Pro dostanie nowy. Ma to być nowy przycisk na górnej krawędzi, który posłuży do sterowania kamerą i uzupełni ten, który obecnie znajduje się niżej na bocznej ramce.

Przy okazji leakster potwierdza dwie wcześniejsze informacje. Pierwsza dotyczy nowego koloru obudowy smartfona iPhone 17 Pro, który przypomina odcień miedziany. Druga związana jest z przesuniętym logo Apple, które znajdzie się nieco niżej.

Warto dodać, że plotki związane z tym, że Apple planuje skupić się na udoskonaleniu możliwości kamery smartfonów pod kątem nagrywania filmów pojawiały się już wcześniej. W pierwszym kwartale 2025 r. wspominał o tym Mark Gurman z Bloomberga, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu marki.

Pewne informacje sugerują również, że firma chce wprowadzić tryb pozwalający na rejestrowanie filmów jednocześnie przednim i tylnym aparatem fotograficznym. Czy tak będzie, to przekonamy się wkrótce. Nowe smartfony Apple zostaną zaprezentowane światu w drugim tygodniu września.

