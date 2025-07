iOS 26 beta 5 i Public Beta 2. Kiedy aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 26 beta 5 i Public Beta 2 to nadchodząca aktualizacja poglądowej wersji systemu operacyjnego dla iPhone’ów, na którą czekają testerzy. Kiedy Apple ja udostępni? Nastąpi to w niedługim czasie. Najpierw deweloperzy dostaną iOS 26 beta 5. Dzień lub dwa później ten sam build powinien trafić w ręce publicznych testerów.

iOS 26 beta 5 to kolejna wersja nowego systemu operacyjnego, który obecnie znajduje się na etapie testów. Czwarte wydanie poglądowe deweloperzy otrzymali w zeszłym tygodniu. Kilka dni później ruszył publiczny program pilotażowy. Kiedy kolejne uaktualnienie i czy znajdziemy tam jakieś nowości oraz większe zmiany?

Aktualizacja iOS 26 beta 5 na dniach

W poniedziałek spodziewamy się, że Apple udostępni uaktualnienie z numerkiem 18.6, które w zeszłym tygodniu testerzy otrzymali w formie wydania RC. Dlatego nie powinniśmy się spodziewać, że iOS 26 beta 5 trafi w ręce deweloperów w tym samym czasie. Raczej nastąpi to później.

Dokładny termin wydania iOS 26 beta 5 nie jest znany, ale możemy być pewni, że jest to kwestia kilku najbliższych dni. Nie nastąpi to pewnie szybciej niż we wtorek. Natomiast najpóźniej powinien to być pierwszy poniedziałek sierpnia. Oczywiście nadal mówimy tutaj o programie deweloperskim. Publiczni testerzy będą musieli poczekać trochę dłużej.

Członkowie publicznego programu pilotażowego dostaną ten sam build oprogramowania, które najpierw trafi w ręce deweloperów. W ich przypadku będzie to wydanie Public Beta 2, ale różnica będzie występowała tylko w nazwie. Powinno to być dzień lub dwa różnicy.

Na późniejszym etapie programu pilotażowego testerzy będą dostawać nowe kompilacje iOS 26 dzień po wydaniach dla deweloperów, a na końcówce testów nawet tego samego dnia. Na razie jednak odstępy będą nieco dłuższe.

Beta testy iOS 26 na półmetku

W zasadzie jesteśmy już na półmetku programu pilotażowego (choć nie publicznego) nowego systemu operacyjnego dla iPhone’ów. Wraz z iOS 26 beta 5 mogą pojawić się jeszcze jakieś zmiany widoczne gołym okiem lub pomniejsze nowości. Jednak wkrótce będzie ich coraz mniej. Z czego to wynika?

Apple na początku dosyć mocno eksperymentowało z językiem designu Liquid Glass, gdzie zmieniano m.in. poziom przezroczystości. W pierwszym etapie testów takich zazwyczaj jest więcej. Jednak po wejściu do fazy publicznego programu pilotażowego jest ich coraz mniej. Na kilka tygodni przed premierą oprogramowania dla wszystkich użytkowników producent skupia się już na optymalizacjach oraz usuwaniu błędów. Po to, aby w dniu premiery było ich jak najmniej.

Aktualizacja iOS 26 dla wszystkich zostanie udostępniona we wrześniu. Na początku tego konkretnego miesiąca deweloperzy i testerzy dostaną build RC, czyli w zasadzie już sfinalizowany software.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne