iPhone 17 i nowe kolory. Makiety smartfona Apple na wideo

iPhone 17 to nowy smartfon Apple, który zadebiutuje we wrześniu 2025 r. Do sieci przedostały się filmy, na których zaprezentowano makiety telefonu. To dwa nowe kolory obudowy, które ma dostać iPhone 17 i są to purpurowy oraz jasnozielony. Apple brało pod uwagę też szary wariant, ale ostatecznie z niego zrezygnowano.