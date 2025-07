iOS 26 beta 4 i nowe tapety CarPlay. Jakie zmiany wprowadziło Apple?

iOS 26 beta 4 trafił w ręce deweloperów we wtorek. Nastąpiło to zgodnie z oczekiwaniami. W tej aktualizacji dla iPhone’ów Apple wprowadziło różne pomniejsze zmiany i nowości. Wśród nich są nowe tapety dla ekranu CarPlay. Pojawiły się nowe tła, a pewne starsze usunięto.

Nowe tapety dla CarPlay w aktualizacji iOS 26 beta 4

Apple w iOS 26 beta 4 zdecydowało się wprowadzić nowe tapety. Pojawi się kilka dodatkowych opcji, ale ta zmiana pociągnęła za sobą przy okazji także usunięcie starszych teł dostępnych dotychczas w CarPlay.

Łącznie użytkownicy CarPlay mają teraz do wyboru dziewięć różnych teł. Oczywiście każde z nich umożliwia dostosowanie pod kątem jasnego i ciemnego motywu. W ten sposób dostępnych jest 18 różnych kombinacji. Nowe tapety widoczne są na załączonym zrzucie ekranowym.

Oczywiście Apple nadal nie umożliwia wyboru własnej tapety. Takiej możliwości ciągle nie ma i nie zanosi się, aby prędko uległo to zmianie. Trochę szkoda, bo na taką opcję czeka wiele osób, ale producent pozostaje nieugięty.

Oczywiście CarPlay z iOS 26 to znacznie więcej nowości. Dodano widżety i nowe style dla ikon, gdzie do wyboru są cztery opcje. Oczywiście nie zabrakło elementów Liquid Glass czy przeprojektowanej aplikacji Muzyka. Są to zmiany, które kierowcy z pewnością docenią. Ponadto dodano możliwość odtwarzania wideo, ale jedynie podczas postoju pojazdu.

iOS 26 beta 4 to nie tylko zmiany i nowości w CarPlay

Apple w aktualizacji iOS 26 beta 4 udostępnionej w tym tygodniu wprowadziło więcej nowości. Zdecydowano się na kolejne zmiany obejmujące język designu Liquid Glass. Ponownie są to modyfikacje w kierunku większych przezroczystości. Firma ciągle z tym eksperymentuje, ale wiele wskazuje na to, że finalnie nie będzie to tak bardzo stonowane, jak na przykład w wersji beta 2.

Następnie mamy nieco zmodyfikowane ikonki dla aplikacji Aparat oraz Poczta. Apple przywróciło podsumowania powiadomień oparte na sztucznej inteligencji dla części aplikacji i dodało nową opcję w Pogodzie w postaci przełącznika pozwalającego na uzyskiwanie dostępu do lokalizacji, które może odwiedzić użytkownik. Natomiast tapety wprowadzone w aktualizacji stały się dynamiczne.

Apple pomału szykuje się do uruchomienia publicznego programu pilotażowego iOS 26 beta. Powinno to nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Wtedy nowe oprogramowanie dla iPhone’ów będą mogli testować wszyscy chętni właściciele iPhone’ów. Mając oczywiście na uwadze to, że jest to rozwojowa edycja systemu.

źródło: Macrumors