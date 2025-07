iOS 27 i składany iPhone. Co nowego szykuje Apple?

iOS 27 to nowy system operacyjny Apple, który w dużym stopniu ma zostać zaprojektowany z myślą o nowym produkcie. Tym jest pierwszy składany iPhone, którego premiera ma odbyć się w 2026 r. Jakie nowości szykuje Apple z myślą o aktualizacji iOS 27? Wszystkie szczegóły nie są znane, ale składany iPhone odegra dużą rolę.

iOS 27 i składany iPhone to dwie nowości Apple, które zobaczymy w przyszłym roku. Rąbka tajemnicy na temat planów producenta ujawnił Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Czego powinniśmy się spodziewać?

Składany iPhone odegra dużą rolę w pracach nad iOS 27

Zacznijmy od tego, że obie nowości nie pojawią się w krótkim czasie. Wszak przed nami dopiero premiera aktualizacji z numerkiem 26. Ta znajduje się obecnie na etapie beta testów. Co nie zmienia faktu, że Apple planuje już wkrótce rozpocząć prace nad iOS 27 na przyszły rok i wiemy, że składany iPhone ma odegrać tu dużą rolę. Jaką?

Gurman twierdzi, że Apple nadało w iOS 27 priorytet i tym jest składany iPhone. To oznacza, że nowy system operacyjny ma w jak największym stopniu wykorzystywać możliwości nowego hardware. Pamiętajmy, że mowa o telefonie, który nie ma jednego, a dwa ekrany. Ponadto jeden z nich jest rozkładany. Pole do popisu więc jest.

Apple w nowym systemie operacyjnym zapewne skupi się na wielu funkcjach, z których skorzystają właściciele pierwszego składaka z logo nadgryzionego jabłka. Czy to jednak oznacza brak innowacji w przypadku starszych telefonów? Nie, bo producent planuje nam tym również się skupić. Po to, aby użytkownicy nie czuli się pokrzywdzeni.

Składany iPhone jednym z sześciu telefonów Apple w 2026 roku

Warto dodać, że w 2026 r. ma pojawić się rekordowo dużo nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Składany iPhone ma być jednym z sześciu nowych smartfonów. Najpierw zadebiutuje tańszy model 17e. Potem przyjdzie czas na osiemnastki oraz pierwszego składaka.

Pełna specyfikacja techniczna składanego iPhone’a nie jest na razie znana, ale wiadomo, że Apple uległo wpływom chińskiego rynku, gdzie urządzenia rozkładane jak książka cieszą się większą popularnością od flipów. Smartfon dostanie dwa ekrany. Większy ma przekątną 7,8 cala, a mniejszy wyświetlacz na jednej z części plecków jest 5,5-calowy.

Pod obudową znajdzie się procesor A20 Pro z co najmniej 12 GB pamięci RAM. Pewne przecieki mówią o tym, że może zabraknąć funkcji Face ID, do której użytkownicy telefonów Apple są bardzo przyzwyczajeni. Konstrukcja ma być wykonana ze stali i tytanu, co zwiększy jej niezawodność.

Oczywiście cena telefonu nie będzie niska. Mówi się, że składany iPhone ma kosztować około 2 tys. dolarów i więcej. Tanio nie będzie, ale z drugiej strony na to chyba nikt nie liczy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Power On, foto: pexels.com/cottonbro studio