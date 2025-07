HomePod Touch? Nowe urządzenie Apple dostrzeżone w iOS 26 beta

HomePod Touch to nowe urządzenie Apple, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Możliwe, że pod taką nazwą zadebiutuje sprzęt, który dotychczas w plotkach pojawiał się jako HomePad. Rąbka tajemnicy uchyla kod iOS 26 beta. Oczywiście HomePod Touch nie został jednoznacznie potwierdzony przez Apple i są to poszlaki.

HomePod Touch czy HomePad? A może coś jeszcze innego? Wygląda na to, że druga z nazw urządzenia z homeOS, która w plotkach ostatnio pojawiała się najczęściej, jednak nie znajdzie zastosowania. Zdaje się to potwierdzać kod iOS 26 beta 4, który we wtorek trafił w ręce deweloperów. Ten sam build wkrótce zostanie udostępniony w ramach publicznych testów.

Wzmianki o HomePod Touch znalezione w iOS 26 beta 4

W kodzie iOS 26 beta 4 znaleziono pewne informacje, które nawiązują do nowego urządzenia Apple. Co ważne, nie pojawia się tam nazwa HomePad. W zamian jest to HomePod, czyli inteligentny głośnik z Siri, który pierwotnie debiutował w 2018 r.

Twój HomePod nie będzie mógł pokazywać lokalnej pogody, czasu ani odpowiadać na zapytania Siri dotyczące Twojego regionu.

Co bardzo istotne, obecne generacje HomePoda nie mają za wiele do „pokazania”, gdyż nie mają wbudowanego ekranu. Na górze jest tylko prosty panel dotykowy z podświetleniem, który nie jest w stanie prezentować informacji o pogodzie, o czym wspomina się w kodzie iOS 26 beta 4. To musi być coś nowego.

Wygląda więc na to, że Apple planuje z myślą o nowym urządzeniu wykorzystać istniejącą markę, a nie tworzyć kolejną. Dlatego HomePad jest mało prawdopodobny. W zamian może pojawić się na przykład HomePod Touch, choć to nadal nic pewnego.

Kiedy premiera Apple HomePod Touch z homeOS?

HomePod Touch (lub jak to ma się nazywać) nie zadebiutuje w krótkim czasie. Apple chciało wprowadzić to urządzenie do oferty jeszcze w tym roku, ale tak się nie stanie. Premiera ma odbyć się wiosną 2026 r. i jest to związane z opóźnieniami przy pracach nad funkcjami dla Siri, które mają zostać wprowadzone dopiero wraz z aktualizacją iOS 26.4.

Nowy głośnik otrzyma ekran o przekątnej około 7 cali, który będzie odczepiany. Wielkością ma przypominać dwa położone obok siebie iPhone’y. Sprzęt ma być cyfrowym hubem dla domu inteligentnego i przy okazji zaoferuje mnóstwo różnych funkcji, które sprawdzą się każdego dnia. Apple planuje dostosować pod kątem tego gadżetu wiele własnych aplikacji, w tym Wiadomości, FaceTime, Zdjęcia i więcej.

Domniemany HomePod Touch ma pracować pod kontrolą nowego systemu homeOS, który będzie połączeniem iOS i tvOS. Początkowo dostęp do platformy App Store ma być ograniczony, ale spodziewajmy się, że z czasem na sprzęt zaczną trafiać również aplikacje firm trzecich, co pozwoli zwiększyć funkcjonalność.

źródło: Macrumors, 9to5Mac