iPad Pro M5. Apple szykuje dla tabletu istotne nowości

iPad Pro M5 to nowy tablet Apple, który w przeciekach pojawia się od kilku miesięcy. Wiemy, że ma to być jedno z pierwszych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka i nowym układem. Podobnie było w zeszłym roku w przypadku modeli z czipem M4. Jakie nowości i zmiany szykuje firma na 2025 r.?

Tablet iPad Pro M5 dostanie podwójną kamerę

Nowe informacje o tablecie iPad Pro M5 przekazał Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu giganta. Źródło twierdzi, że po zeszłorocznych modelach, gdzie umieszczono ekrany OLED-owe, tym razem czeka nas mniej nowości. Co nie zmienia faktu, że pewne się pojawią.

Poza nowym procesorem mamy spodziewać się także podwójnej kamery z przodu. W jakim celu? Ma to pozwolić na wygodne korzystanie z FaceTime i innych funkcji niezależnie od orientacji. Jak dobrze wiemy, w zeszłym roku Apple przeniosło aparat z krótszej krawędzi na dłuższą, co miało zachęcić do korzystania w trybie poziomym.

iPad Pro M5 dzięki systemowi dwóm kamer pozwoli na wygodny dostęp do przednich aparatów niezależnie od orientacji tabletu. Oczywiście nie ma to wpływu na działanie Face ID. Ta funkcja jest dostępna w każdym położeniu.

Kiedy tablety iPad Pro M5 i jakie nowości szykuje Apple?

Dokładna data premiery nowych tabletów nie jest znana. Możemy jednak się spodziewać, że iPad Pro M5 zadebiutuje jesienią. Pewnie nastąpi to w październiku lub na początku listopada. Są to urządzenia, które firma odświeża co około półtora roku. Modele z czipem M4 wprowadzono do oferty w maju 2024 r.

Wszystkie nowości, które szykuje Apple, nie są oczywiście znane. Tych jednak nie będzie zbyt wiele. Najważniejszą będzie wymiana procesora na nowy, autorski układ. Ponadto mamy wspomniany system składający się z dwóch kamer. Pozostałe zmiany mogą być bardziej kosmetyczne i raczej nie ma co spodziewać się przełomu.

iPad Pro M5 ma być jednym z pierwszych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka, które dostaną nowy czip. Jeszcze kilka lat temu firma najpierw decydowała się na ich implementację w komputerach Mac. Teraz jednak zmieniono zdanie i najpierw pojawiają się pod obudową droższych tabletów.

Ceny nowych tabletów nie są na razie znane, ale można spodziewać się, że nie będą niskie. Spodziewajmy się kwot zbliżonych do zeszłorocznych modeli. Za 11-calowy wariant trzeba zapłacić od 5299 złotych. Wersja 13-calowa startuje od 6999 złotych.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło