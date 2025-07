iPhone 17 Air z małą baterią. Nadzieja w iOS 26

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się we wrześniu 2025 r. Pod jego obudową znajdzie się mała bateria, której pojemność będzie mniejsza od 3000 mAh. Pozostaje wierzyć, że iPhone 17 Air zaoferuje w miarę dobry czas pracy dzięki iOS 26. Ponadto Apple ma szykować nowy akumulator MagSafe.

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, który zostanie zamknięty w cienkiej obudowie. To oczywiście oznacza kompromisy. Również związane z baterią, a co za tym idzie, także czasem pracy na jednym naładowaniu. W sieci pojawiły się nowe szczegóły związane z tym zagadnieniem i nie są to zbyt optymistyczne informacje. Czego należy się spodziewać i czy iOS 26 sprawi, że nie będzie tak źle?

Mała bateria pod obudową smartfona iPhone 17 Air

Smartfon iPhone 17 Air ma dostać baterię o pojemności, która nie przekroczyć bariery 3000 mAh. Takich rozmiarów Apple nie używało od kilku lat. Ostatni raz tak małe akumulatory umieszczono w wybranych modelach z serii 12 i 13.

Informacje na ten temat dostarczył leaker Instant Digital, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu Apple i nie tylko. Twierdzi, że bateria w nowym telefonie z logo nadgryzionego jabłka będzie miała pojemność mniejszą od 3000 mAh. Dokładnej wartości nie podano, ale jakiś czas temu plotkowano, że będzie to około 2800 mAh.

Jakiś czas temu pojawił się raport The Information, w którym również omawiano to zagadnienie. Apple przeprowadziło własne testy i badania. Z tych wynika, że współczynnik użytkowników modelu iPhone 17 Air, którzy będą mogli korzystać z telefonu przez cały dzień bez konieczności doładowywania, wyniesie od 60 do 70 proc. W przypadku pozostałych smartfonów z iOS ma on wartość 80-90 proc.

iPhone 17 Air z nowym trybem pracy w iOS 26

Apple zdaje sobie sprawę z tego, że mniejsza bateria w telefonie iPhone 17 Air może przełożyć się na gorszy czas pracy od oczekiwań wielu użytkowników. Ma w tym jednak pomóc nowa funkcja zaszyta w iOS 26 (gdzie ostatnio wspominaliśmy o nowych emoji), który obecnie znajduje się na etapie beta testów. Co to za rozwiązanie?

Nowa funkcja z iOS 26 to zasilanie adaptacyjne. Źródło informacji twierdzi, że ten tryb powinien przełożyć się na wydłużony czas pracy nowego smartfona Apple. Producent opisuje to w następujący sposób.

Gdy poziom naładowania baterii jest wyższe niż zwykle, iPhone może wprowadzić niewielkie zmiany dotyczące wydajności, aby przedłużyć czas pracy, na przykład obniżając jasność wyświetlacza lub spowalniając wykonywanie niektórych zadań. Gdy poziom naładowania baterii spadnie do poziomu 20 proc., aktywowany może zostać tryb Niskie zużycie energii – wyjaśnia Apple.

Ponadto wiemy, że Apple z myślą o smartfonie iPhone 17 Air szykuje nowy akumulator MagSafe. Niewielkie powerbank pozwoli wydłużyć czas pracy telefonu o kilkadziesiąt proc.

źródło: Macrumors