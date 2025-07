iOS 26 oraz nowe emoji. Jakie nowe obrazki i kiedy aktualizacja?

iOS 26 dostanie nowe emoji, które pochodzą z Unicode 17. Jakie obrazki otrzymają do dyspozycji właściciele iPhone’ów? Tym razem będzie to osiem nowych emotek. Warto jednak dodać, że te emoji nie pojawią się we wrześniu wraz z iOS 26, a dopiero jedną z aktualizacji uzupełniających dla nowego systemu.

iOS 26, jak i poprzednie wersje systemów operacyjnych dla iPhone’ów, dostaną nowe emoji. Wprowadzi je jedna z aktualizacji, które pojawią się w późniejszym czasie. Z okazji światowego dnia emotek ujawniono obrazki, które są częścią uaktualnienia Unicode 17. Jakie nowości są w drodze?

Jakie nowe emoji z aktualizacją iOS 26 dla iPhone’ów

Konsorcjum Unicode ujawniło nowe emoji z aktualizacji z numerkiem 17 w tym tygodniu. Nadchodzące obrazki to puzon, skrzynia skarbów, zniekształcona twarz, włochate stworzenie (znane również jako Wielka Stopa), walcząca chmura, ogryzek jabłka, orka oraz baletnica. Wszystkie z nich widać na załączonej poniżej grafice.

Nowe emoji dla iOS 26, które znajduje się na etapie beta testów, pochodzą z aktualizacji Unicode 17, która zatwierdziło specjalne konsorcjum. Warto dodać, że własne propozycje na emotki może nadsyłać każdy. Następnie zgłoszenia (które w ramach obecnej rundy można nadsyłać do końca lipca) są rozpatrywane.

Oczywiście wielu użytkowników zastanawia się nad tym, kiedy pojawią się te obrazki? Cóż, prawda jest taka, że trochę na nie poczekamy. Nie zobaczymy ich jeszcze wraz z wrześniową aktualizacją iOS 26 dla iPhone’ów. Nastąpi to w późniejszym czasie.

Kiedy nowe emoji dla iOS 26

Po ogłoszeniu gotowych emotek Apple następnie potrzebuje co najmniej kilku miesięcy, aby dostosować je do stylu własnych systemów operacyjnych. Dlatego nowe emoji nie zostaną udostępnione użytkownikom iOS 26 we wrześniu, a dopiero za kilka miesięcy.

Poprzednim razem obrazki z aktualizacji Unicode 16 wprowadzono wraz z uaktualnieniem z numerkiem 18.4, które udostępniono w marcu. Były to buźka z podkrążonymi oczami, odcisk palca, drzewo bezlistne, warzywo korzeniowe, harfa, łopata i plama. Rok wcześniej było podobnie. Jeszcze wcześniej pojawiały się one jesienią.

Można założyć, że tym razem będzie podobnie jak ostatnim razem. To oznacza, że wymienione wyżej emoji pojawią się dopiero wczesną wiosną i nastąpi to wraz z aktualizacją iOS 26.4. Będzie to duże uaktualnienie platformy, gdzie znajdzie się znacznie więcej nowości. Apple wierzy, że do tego czasu będzie w stanie dostarczyć obiecane od ponad roku funkcje dla Siri.

Nowe emoji będą mogli w pierwszej kolejności wypróbować beta testerzy oprogramowania dla iPhone’ów, którzy poglądowe wydanie iOS 26.4 powinni dostać jeszcze w lutym. Po kilku tygodniach programu pilotażowego aktualizacja powinna trafić w ręce wszystkich użytkowników.

