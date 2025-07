iPhone 17 Pro i Max z nawiązaniem do Liquid Glass z iOS 26?

iPhone 17 Pro i Max to nowe smartfony Apple, które zobaczymy we wrześniu 2025 r. Dowiadujemy się, że oba telefony mają dostać unikalne rozwiązanie powiązane z Liquid Glass z iOS 26. Jeśli wierzyć plotkom, to iPhone 17 Pro i Max mogą mieć obudowy ze specjalną kolorystyką nawiązującą do nowego języka designu.

iPhone 17 Pro i Max to dwa nowe smartfony Apple, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Wiemy, że mają wprowadzić spore zmiany obejmujące design. Teraz dowiadujemy się, iż w planach producenta może być rozwiązanie nawiązujące do iOS 26, który znajduje się na etapie beta testów. Dotyczy to Liquid Glass.

iPhone 17 Pro i Max z obudową „Liquid Glass” z iOS 26

iOS 26 wprowadza nowy język designu o nazwie Liquid Glass. Znajdziemy tu sporo przezroczystych elementów i nie tylko. Nowe plotki mówią o tym, że Apple wraz ze smartfonami iPhone 17 Pro i Max może wyjść z pomysłem poza sferę oprogramowania. Co planuje producent?

Przecieki mówią o tym, że iPhone 17 Pro i Max mogą dostać specjalny kolor obudowy, który będzie jasny, ale przy okazji ma oferować „różne efekty w zależności od oświetlenia”. Samo rozwiązanie nie jest nowe, bo znamy je już z wybranych telefonów z Androidem, gdzie plecki reagują na światło.

Czy tak jednak będzie? W ten sposób Apple rzeczywiście mogłoby podkreślić efekty Liquid Glass z iOS 26 również poprzez hardware, ale wydaje się to być mało prawdopodobne. Nie jest to w stylu firmy z logo nadgryzionego jabłka. Z drugiej strony nie można tego w zupełności wykluczyć. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero za kilka tygodni. Premiera nowych telefonów ma odbyć się w drugim tygodniu września.

iOS 26 Public Beta z Liquid Glass na dniach

Apple udostępniło język designu Liquid Glass już w pierwszej wersji beta iOS 26, którą udostępniono w czerwcu po keynote otwierającym WWDC25. Było to jednak wydanie skierowane do deweloperów. Publiczni testerzy nadal czekają. Kiedy rozpocznie się program otwartych testów?

Firma w czerwcu przekazała, że iOS 26 będzie dostępny w ramach publicznego programu pilotażowego w lipcu, ale bardziej przybliżonego terminu nie podano. Miesiąc pomału dobiega końca. Ostatnie plotki wskazują na to, że otwarte testy systemu dla iPhone’ów rozpoczną się w okolicy 23 lipca. Prawdopodobnie w poniedziałek deweloperzy dostaną wydanie beta 4. Ten sam build zostanie potem udostępniony publicznie.

Samo Liquid Glass przez ostatnie tygodnie przechodziło zmiany. Apple stonowało efekty przezroczystości, co było wynikiem opinii zgłaszanych przez dotychczasowych testerów. Pozostaje wierzyć, że firma wprowadzi opcje, które pozwolą użytkownikom dostosowywać tego typu efekty w większym stopniu. Sfinalizowana wersja nowego systemu ma być gotowa we wrześniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło