iPhone 17e z premierą w 2026 r. Co zaoferuje nowy smartfon Apple?

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Co już o nim wiemy, jakie nowości oraz zmiany wprowadzi? Na temat tego modelu wiadomo już całkiem sporo. Smartfon iPhone 17e otrzyma nowy procesor Apple A19 oraz dostanie wiele innych ulepszeń względem poprzednika z tego roku.

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, którego premiera ma odbyć się za kilka miesięcy. Kiedy go zobaczymy i jakie nowości wprowadzi tani telefon z logo nadgryzionego jabłka mający trafić do oferty w 2026 r.? Na temat tego urządzenia jest już całkiem sporo informacji.

Nowy smartfon iPhone 17e wprowadzi różne zmiany i nowości

Smartfon iPhone 17e na pierwszy rzut oka ma wyglądać podobnie do poprzednika. Tutaj nie spodziewamy się rewolucji oraz żadnych większych zmian. Nadal będzie to telefon mający ekran z notchem oraz pojedynczy aparat fotograficzny. Więcej nowości pojawi się tam, gdzie nie widać ich na pierwszy rzut oka.

Jedną z najważniejszych nowości w tym telefonie będzie czip Apple A19, czyli nowy procesor, który znajdzie się jeszcze w tym roku w pozostałych modelach z serii 17. Układ nadal ma być produkowany w 3-nm litografii, ale wprowadzi zmiany obejmujące lepszą wydajność czy poprawioną energetyczność. SoC będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM.

Plotki mówią również o tym, że pod obudową może znaleźć się nowy modem C2. Z drugiej strony inne źródła twierdzą, że to rozwiązanie pojawi się dopiero w modelach 18, a więc w telefonie iPhone 17e nadal może to być dotychczasowy C1. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Nowy smartfon Apple otrzyma również inne udoskonalenia, które obejmą ekran czy aparat fotograficzny. W tym przypadku nie ma co spodziewać się przełomu. Wyświetlacz to nadal 6,1-calowy panel OLED-owy z notchem (dynamiczna wyspa nie zostanie tu zaimplementowana), a kamera będzie miała jeden 48-megapikselowy sensor.

Kiedy premiera smartfona Apple iPhone 17e

Dokładna data premiery smartfona iPhone 17e nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się go po około roku od poprzednika. To oznacza, że urządzenie powinno zadebiutować w drugiej połowie pierwszego kwartału 2026 r. Co zresztą sugeruje Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu firmy.

Gurman dodaje, że ta seria telefonów ma być odświeżana cyklicznie, a więc w 2027 r. pojawi się model 18e itd. Smartfon iPhone 17e powstaje pod nazwą kodową V159. Debiut ma zbiec się z premierami innych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. Wspomina się o MacBookach z czipem M5 oraz nowych iPadach i monitorze.

Cena nowego smartfona Apple nie jest na razie znana, ale pewnie zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie. W Stanach Zjednoczonych będzie to 599 dolarów, ale możliwe, że w Polsce zapłacimy trochę mniej z racji słabszego kursu amerykańskiej waluty do złotówki.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne