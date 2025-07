iPhone 17 Air na wideo. Nowy smartfon Apple w formie makiety

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się we wrześniu 2025 r. Na kilka tygodni przed debiutem w sieci pojawiło się wideo, na którym została zaprezentowana makieta telefonu. Ta ujawnia nam planowane zmiany, które ma dostać iPhone 17 Air. Smartfon zostanie zamknięty w cienkiej obudowie.

iPhone 17 Air to tegoroczna nowość w portfolio telefonów Apple. Nowy smartfon zadebiutuje we wrześniu 2025 r. i wiemy, że firma zdecydowała się w tym urządzeniu na odświeżony design. Do sieci przedostało się wideo z makietą, która prezentuje wygląd modelu. Pokrywa się on z wcześniejszymi przeciekami.

Makieta smartfona iPhone 17 Air na wideo

Film został udostępniony przez leakera Majin Bu, który to czasem serwował sprawdzone plotki z obozu Apple, a innym razem były to informacje niepokrywające się z rzeczywistością. Na krótkim wideo została zaprezentowana makieta telefonu iPhone 17 Air. Nagranie w zasadzie potwierdza to, co wiemy od kilku miesięcy.

Nowy smartfon Apple zostanie zamknięty w bardzo cienkiej obudowie. Jej grubość będzie mniejsza od 6 mm. Tak odchudzona konstrukcja oznacza jednak pewne kompromisy. Telefon otrzyma pojedynczy aparat fotograficzny z 48-megapikselowym sensorem, który znajdzie się na przeprojektowanym garbie. Na wyspie jest też mikrofon oraz dioda doświetlająca LED.

iPhone 17 Air Black looks so good pic.twitter.com/ovOTNUKEg6 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 8, 2025

iPhone 17 Air ma również około 6,6-calowy ekran OLED-owy z dynamiczną wyspą. Plotki sugerują, że smartfon dostanie wyświetlacz z odświeżaniem obrazu w 120 Hz, ale nie będzie to ProMotion znane z modeli Pro. Niedawno pewne poszlaki dotyczące tego telefonu znaleziono w kodzie iOS 26 beta. Te wskazują, że ekran ma rozdzielczość 1260 × 2740 pikseli.

Nowy smartfon Apple iPhone 17 Air z premierą we wrześniu 2025 roku

Premiery nowych telefonów Apple, gdzie iPhone 17 Air jest tylko jednym z czterech modeli, spodziewamy się w pierwszej połowie września 2025 r. Ceny tego urządzenia mają startować od 899 dolarów i model ma wypełnić miejsce w portfolio po Plusie, który to zostanie wycofany.

Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana, ale można spodziewać się nowego procesora Apple A19, który w tym telefonie powinien być wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Podobnie będzie w przypadku modeli Pro. Bateria zapewne będzie niewielka, co jest wynikiem cienkiej konstrukcji.

Nowy smartfon Apple zapewne znajdzie grono chętnych odbiorców, ale taki Samsung Galaxy S25 Edge, który to również został zamknięty w bardzo cienkiej obudowie, nie stał się hitem sprzedaży. Czy klienci rzeczywiście chcą bardzo cienkich telefonów, które to jednak wymagają kompromisów? To jest dyskusyjne i raczej nie ma co liczyć na to, że będzie to najchętniej kupowany model z całej serii 17.

