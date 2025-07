iPhone 17 Pro Max z największą baterią w smartfonach Apple

iPhone 17 Pro Max to nowy smartfon Apple, który może oferować długi czas pracy na jednym naładowaniu. Bateria w tym modelu będzie miała największą pojemność wśród wszystkich telefonów z logo nadgryzionego jabłka w historii. Plotki zakładają, że w iPhone 17 Pro Max zostanie ona zwiększona do około 5000 mAh.

iPhone 17 Pro Max to jeden kilku nowych telefonów Apple, które zobaczymy we wrześniu. Urządzenia są obecnie w ogniu przecieków i ostatnio wspominaliśmy o nowym układzie dla MagSafe. Jeśli wierzyć plotkom, to w tym modelu znajdzie się bateria o największej pojemności w całej historii smartfonów z logo nadgryzionego jabłka. Pod tym względem ma paść rekord.

Rekordowa bateria w smartfonie iPhone 17 Pro Max

Informacje na ten temat uzyskał leaker, który ukrywa się pod nickiem Instant Digital. Jeśli wierzyć plotkom, to bateria w telefonie iPhone 17 Pro Max ma zaoferować pojemność około 5000 mAh. Jak to wyglądało w przypadku całej serii na przestrzeni lat?

iPhone 11 Pro Max: 3969 mAh

iPhone 12 Pro Max: 3687 mAh

iPhone 13 Pro Max: 4352 mAh

iPhone 14 Pro Max: 4323 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4422 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4676 mAh

Widzimy więc, że w zasadzie z roku na rok pojemność była sukcesywnie zwiększana. Wyjątkiem jest jedynie bateria modelu 12 Pro Max, której pojemność względem poprzednika zredukowano. Potem jednak było to coraz więcej.

Bateria o pojemności około 5000 mAh w modelu iPhone 17 Pro Max będzie rekordowa. Apple jeszcze w żadnym własnym telefonie nie umieściło tak dużego źródła energii. Można więc spodziewać się, że urządzenie zaoferuje także najdłuższy czas pracy na jednym naładowaniu w historii.

iPhone 16 Pro Max jest obecnie rekordzistą wśród wszystkich telefonów Apple pod kątem czasu pracy na jednym naładowaniu. Producent deklaruje do 33 godzin odtwarzania wideo (29 godzin podczas strumieniowania) czy do 105 godzin odtwarzania dźwięku. Czy wraz z tegorocznym smartfonem padną nowe rekordy? Można się tego spodziewać, ale o tym przekonamy się po premierze.

Długi czas pracy na baterii w iPhone 17 Pro Max dzięki Apple A19 Pro

Pamiętajmy, że na czas pracy na jednym naładowaniu w telefonach ma nie tylko bateria. iPhone 17 Pro Max otrzyma także nowy procesor Apple A19 Pro oraz modem 5G Qualcomma (X80). Z pewnością oba komponenty będą cechować się lepszą wydajnością energetyczną, co wpłynie na mniejsze zużycie energii.

W konsekwencji cały czas pracy telefonu powinien być dłuższy. Obecnie można tylko spekulować w związku z deklaracjami producenta w tej sprawie. Można jednak się spodziewać, że podczas oglądania wideo będzie to nawet około 35 godzin. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za około dwa miesiące. Premiery nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka spodziewamy się w pierwszej połowie września.

źródło, fot.: iFixit