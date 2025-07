iPhone 17 Pro i nowy design dla MagSafe. Apple szykuje zmiany

iPhone 17 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się we wrześniu 2025 r. Apple szykuje różne zmiany i obejmą one również design MagSafe. W drodze jest nowy układ magnesu. Przy okazji dowiadujemy się, że iPhone 17 Pro otrzyma logo Apple w nieco innym miejscu. To pierwsza tego typu zmiana od kilku lat.