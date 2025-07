iOS 26 beta 3. Kiedy nowa aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 26 beta 3 to nowa aktualizacja systemu operacyjnego dla iPhone’ów, na którą czekają testerzy. Również publiczni, choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Kiedy Apple ją udostępni? Nastąpi to na dniach i warto mieć na uwadze, że iOS 26 beta 3 dla deweloperów będzie tez pierwszą wersją w ramach publicznych testów.

iOS 26 beta 3 to kolejne poglądowe wydanie nowego systemu operacyjnego dla iPhone’ów, które Apple udostępni po drugiej becie z czerwca. Kiedy to nastąpi i dlaczego warto czekać na to uaktualnienie? Docenią je również użytkownicy, którzy będą chcieli testować oprogramowanie w ramach publicznego programu pilotażowego. Dlaczego?

Nowa aktualizacja iOS 26 beta 3 na dniach

Zacznijmy od tego, że iOS 26 beta 3 będzie już trzecią wersją poglądową nowego systemu, który Apple zaprezentowało w czerwcu na WWDC25. Niedługo po konferencji oprogramowanie trafiło w ręce deweloperów. Publiczni testerzy nadal czekają, ale ich oczekiwanie nie powinno być długie.

iOS 26 beta 3 w pierwszej kolejności trafi w ręce deweloperów. Kiedy to nastąpi? Raczej jest mało prawdopodobne, że jeszcze w tym tygodniu. Najpewniej na początku przyszłego. Pewnie w poniedziałek. Oczywiście zbiegnie się to w czasie z wydaniem kolejnych wersji poglądowych pozostałych systemów, czyli macOS Tahoe oraz tvOS, iPadOS, watchOS i visionOS z numerkami 26.

Nowa aktualizacja powinna nie tylko rozwiązać znalezione błędy. Na przykład związane z bezprzewodowym udostępnianiem dźwięku z telefonów na inne urządzenia, na co skarży się część testerów. W tej wersji powinny też pojawić się jakieś nowości oraz zmiany, które będzie widać gołym okiem. Na razie jesteśmy na etapie, gdzie takie modyfikacje są czymś normalnym.

iOS 26 beta 3 to pierwsza wersja dla publicznych testerów

Apple jeszcze nie uruchomiło publicznego programu pilotażowego nowego systemu dla iPhone’ów, jak i pozostałych. Wiemy jednak, że iOS 26 beta 3 będzie prawdopodobnie pierwszą wersją oprogramowania, którą otrzymają testerzy. Tak było w przeszłości i zapewne nie inaczej będzie tym razem.

Jeśli Apple udostępni deweloperom iOS 26 beta 3 na początku przyszłego tygodnia, to publiczny program pilotażowy powinien ruszyć kilka dni później. Na przykład w czwartek. Najpierw jednak firma będzie chciała się upewnić, że jest to build nadający się do szerszego udostępnienia i pozbawiony możliwe jak największej ilości błędów. Jeśli zapadnie zgoda, to zostanie uruchomiony publiczny program pilotażowy.

W ramach publicznych beta testów będzie można testować nie tylko nowy system dla iPhone’ów. Również macOS Tahoe, watchOS, tvOS i iPadOS z numerkami 26. W tym roku po raz pierwszy również poglądowy software dla słuchawek AirPods, dla których w tym roku też przygotowano całkiem sporo ciekawych nowości.

Przeczytaj także: Te funkcje iPhone’a warto znać

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne