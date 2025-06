iOS 26.1 lub 26.2. Te nowe funkcje dla iPhone’ów Apple wprowadzi później

iOS 26.1 i iOS 26.2 to dwie pierwsze aktualizacje uzupełniające nowego systemu dla iPhone’ów, które zobaczymy jesienią. Apple wraz z nimi ma wprowadzić dwie funkcje, których to nie ogłoszono w trakcie WWDC25. Wiemy jednak, że są w przygotowaniu, ale producent tym razem się nie spieszy. Co to za nowości?

iOS 26 wprowadzi liczne nowości oraz zmiany, które obecnie znajdują się na etapie beta testów. W ciągu najbliższych dni spodziewamy się kolejnej wersji poglądowej systemu, a w lipcu ma ruszyć publiczny program pilotażowy. Jednak na co najmniej dwie nowe funkcje poczekamy dłużej. Wrześniowa aktualizacja nie wprowadzi tych nowości.

Te nowe funkcje dla iPhone’ow dopiero w iOS 26.1 lub 26.2

Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu Apple, we własnym newsletterze PowerOn zwrócił uwagę na fakt, że do iOS 26 trafią dwie nowe funkcje, które nie zostały zaprezentowane podczas WWDC25. Pierwsza to tłumaczenia rozmów na żywo dla AirPods. Drugą jest synchronizacja publicznych sieci Wi-Fi pomiędzy różnymi urządzeniami.

Obie nowe funkcje nie są dostępne w obecnych wersjach beta i wygląda na to, że nie zobaczymy ich na iPhone’ach z wrześniową aktualizacją, a kiedy? Gurman wyjaśnia, że powinny zostać wprowadzone wraz z uaktualnieniami uzupełniającymi i będą to iOS 26.1 lub 26.2.

Tłumaczenia rozmów na żywo w słuchawkach AirPods pozwolą przełamywać bariery językowe. Takie rozwiązania oferuje już konkurencja i znajdziemy je wkrótce także na sprzętach z logo nadgryzionego jabłka. Natomiast Captive Assist to narzędzie umożliwiające synchronizowanie publicznych sieci bezprzewodowych. Wystarczy tylko dołączyć na jednym urządzeniu i pozostałe automatycznie zostaną do niej przyłączone. Ma to działać pomiędzy iPhone’ami, iPadami oraz komputerami z macOS Tahoe.

Kiedy aktualizacje iOS 26.1 i 26.2

Wspomniane nowe funkcje nie zostały zaprezentowane podczas WWDC25, bo Apple chce uniknąć potknięć z zeszłego roku. Jak dobrze pamiętamy wtedy pokazano liczne udoskonalenia dla Siri, których to jednak nie udało się dowieźć na czas i obecnie harmonogram prac zakłada, że nastąpi to dopiero w 2026 r.

Tłumaczenia na żywo w AirPods i Captive Assist to funkcje, które użytkownicy iPhone’ów mają dostać jeszcze w tym toku. Apple już nad nimi pracuje i Gurman twierdzi, że powinny być gotowe wraz z aktualizacjami iOS 26.1 lub 26.2. Kiedy je zobaczymy? Pierwsza powinna być gotowa w okolicy drugiej połowy września. Natomiast druga w grudniu.

Na tym pewnie nie koniec, bo większe aktualizacje uzupełniające dla systemu iOS 26 z pewnością wprowadzą więcej nowości. Poznamy je już na etapie publicznych beta testów. W przypadku wydania z numerkiem 26.1 program pilotażowy rozpocznie się pewnie na przełomie września i października.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Bloomberg