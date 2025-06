iPhone 17 to nowy smartfon Apple, który wizualnie będzie podobny do poprzednika. Co nie zmienia faktu, że telefon otrzyma istotne zmiany. Firma planuje wraz z modelem iPhone 17 zaimplementować większy ekran i zwiększyć częstotliwość odświeżania obrazu. Smartfon dostanie kamerę do selfie z 24-megapikselowym sensorem.

iPhone 17 to nowy smartfon Apple, który to jako jedyny z serii nie ma wprowadzić większych różnic w designie. W rzeczywistości ma być podobny do modelu 16 z zeszłego roku. Mimo to producent szykuje różne istotne zmiany oraz udoskonalenia. Te sprawią, że telefon będzie znacznie lepszy. Czego należy się spodziewać?

Nowy smartfon iPhone 17 dostanie większy ekran

Najważniejszą różnicą widoczną gołym okiem ma być przede wszystkim większy ekran, co też przełoży się na całkowite rozmiary telefonu. Smartfon iPhone 17 pod tym względem ma zrównać się z mniejszym modelem Pro. Wyświetlacz będzie miał przekątną niespełna 6,3 cala.

Nowe informacje na ten temat uzyskał leaker Digital Chat Station. Według źródła iPhone 17 dostanie 6,27-calowy ekran. Będzie on więc o około 0,2 cala większy w porównaniu do poprzednika. Ponadto w planach jest zapewnienie odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, ale nie będzie to takie samo rozwiązanie, które od kilku lat znamy z modeli Pro.

Najtańszy z telefonów Apple, które zobaczymy we wrześniu, nie otrzyma ekranu OLED-owego z technologią LTPO. Odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie 120 Hz, ale „na sztywno”, czyli nie będzie dynamicznie dopasowywane do aplikacji czy innej zawartości wyświetlanej na ekranie. Czy pojawi się funkcja AoD? Tego nie wiadomo.

Apple dla modelu iPhone 17 planuje też inne ważne zmiany

iPhone 17 nie tylko otrzyma większy ekran wraz z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Z przodu nowy smartfon ma dostać kamerę do selfie z 24-megapikselowym sensorem. Obecnie znajduje się tam 12-megapikselowy czujnik. Nowy aparat FaceTime ma zostać zaimplementowany we wszystkich czterech smartfonach.

Pod obudową telefonu znajdzie się procesor Apple A19 z 8 GB pamięci RAM. Firma rozważała jej zwiększenie w tańszym telefonie do 12 GB, ale tak się nie stanie. Pod tym względem będą to kości w tym samym rozmiarze, co w przypadku poprzednika.

Oczywiście iPhone 17 otrzyma także inne pomniejsze zmiany oraz udoskonalenia. Obejmą one zapewne tylny aparat fotograficzny czy baterię. Wizualnie urządzenie będzie podobne do zeszłorocznej generacji, gdzie zdecydowano się na przeprojektowany aparat fotograficzny.

Nowy smartfon zadebiutuje we wrześniu wraz z dwoma modelami Pro i nowością w postaci telefonu 17 Air. Podczas tego wydarzenia zobaczymy także nowe smartwatche Apple Watch series 11. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że konferencja przyniesie też inne produkty. Plotkuje się o słuchawkach AirPods Pro 3 i AirTag 2.

