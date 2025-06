iPhone 17 Air w kodzie iOS 26 beta 2. Nowy smartfon Apple blisko

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy, że jego premiera ma odbyć się we wrześniu 2025 r. Tymczasem w kodzie iOS 26 beta 2, który deweloperzy dostali w poniedziałek, doszukano się pewnych informacji potwierdzających to urządzenie. Co tam znaleziono?

iPhone 17 Air znaleziony w iOS 26 beta 2

Poglądowe wersje oprogramowania Apple nierzadko zawierają pewne informacje o nadchodzących urządzeniach. Tak znaleziono m.in. gadżet o nazwie roboczej HomePad. Nie inaczej jest w przypadku modelu iPhone 17 Air, które pewne szczegóły znaleziono w iOS 26 beta 2. Dotyczą one ekranu telefonu.

Zacznijmy od tego, że analityk Ming Chi Kuo już jakiś czas temu raportował, że nowy smartfon Apple ma dostać ekran o przekątnej około 6,6 cala oraz rozdzielczości nie większej niż 1260 × 2740 pikseli.

Tymczasem w kodzie iOS 26 beta 2 znaleziono klasyczną tapetę clownfish o rozdzielczości 420×912@3x. W tym przypadku jest ona pomniejszona trzykrotnie i przekłada się to w rzeczywistości na 1260 × 2736 pikseli. To niemal dokładnie tyle samo, co w przypadku informacji przekazanych wcześniej przez Kuo. Coś z pewnością jest na rzeczy.

Wiele więc wskazuje na to, że iPhone 17 Air otrzyma wyświetlacz o właśnie takiej rozdzielczości. Czy tak będzie, to przekonamy się za kilka miesięcy.

Nowy smartfon Apple iPhone 17 Air z premierą we wrześniu

iPhone 17 Air to zupełnie nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się wraz z pozostałymi telefonami z iOS 26 we wrześniu. Dokładny termin nie jest znany, ale pewnie nastąpi to w pierwszej połowie miesiąca. Co już wiemy o tym urządzeniu?

Nowy smartfon Apple zostanie zamknięty w bardzo cienkiej obudowie, której grubość ma być mniejsza od 6 mm. To oznacza jednak różne kompromisy. Procesor będzie ten sam, co w innych modelach. Spodziewamy się mocnego układu A19 z 8 lub 12 GB pamięci RAM. Jednak bateria nie zaoferuje zbyt dużej pojemności. Stąd też pomysł na powrót w ofercie akcesorium, którym jest akumulator MagSafe.

Wiemy również, że iPhone 17 Air otrzyma tylko pojedynczy aparat fotograficzny z 48-megapikselowym sensorem. Elementy kamery znajdą się na przeprojektowanej wyspie. Ekran OLED-owy powinien mieć wspomnianą przekątną 6,6 cala i obsługiwać odświeżanie obrazu w zakresie 120 Hz. Ceny będą prawdopodobnie zaczynać się od 899 dolarów, ale na potwierdzenie tych informacji trzeba jeszcze poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macworld, foto: x/zellzoi