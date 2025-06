iOS 26 beta 2 już jest. W tej aktualizacji nowości nie zabraknie

iOS 26 beta 2 to drugie poglądowe wydanie nowego systemu operacyjnego dla iPhone’ów. Aktualizacja została udostępniona deweloperom po dwóch tygodniach od pierwszej. Uaktualnienie iOS 26 beta 2 z pewnością wprowadzi sporo nowości oraz zmian. Kiedy Apple planuje uruchomić publiczny program pilotażowy?

iOS 26 beta 2 już jest i nastąpiło to zgodnie z oczekiwaniami. Apple udostępniło deweloperom drugą aktualizację nowego oprogramowania dla iPhone’ów. Wraz z nowymi uaktualnieniami pozostałych systemów, które również zaprezentowano podczas WWDC25. Z pewnością można spodziewać się całkiem sporo nowości.

Aktualizacja iOS 26 beta 2 wprowadzi sporo nowości

Apple wraz z iOS 26 beta 2 z pewnością wprowadziło sporo nowości oraz udoskonaleń. Jesteśmy na wczesnym etapie programu pilotażowego, gdzie firma wdraża różne zmiany. W przeszłości bywało podobnie i obecnie można spodziewać się także modyfikacji obejmujących interfejs użytkownika, gdzie pewne elementy zmienią wygląd lub pojawią się nowe animacje.

Taka sytuacja będzie nam towarzyszyła również w iOS 26 beta 3, a nawet 4, ale potem przyjdzie czas na intensywniejsze szukanie błędów oraz poprawki z zakresu wydajności i stabilności. Po to, aby sfinalizowane oprogramowanie było pozbawione jak największej ilości problemów przed premierą dla wszystkich użytkowników, co ma nastąpić we wrześniu.

Oczywiście na wykaz tych nowości, które pojawiły się w iOS 26 beta, trzeba będzie poczekać. Nie wszystkie nowe funkcje były obecne już w pierwszej becie. Zabrakło m.in. nowego narzędzia dla Wi-Fi. Testerzy wkrótce zaczną odkrywać zmiany w najnowszej aktualizacji i wtedy dowiemy się, co nowego wprowadzono.

Kiedy publiczny program pilotażowy iOS 26 beta

Oczywiście aktualizacja iOS 26 beta 2 nie jest dostępna dla wszystkich. Nadal jest to oprogramowanie skierowane w ręce deweloperów, którzy dostęp do nowego systemu dla iPhone’ów uzyskali w pierwszej kolejności. Publiczny program pilotażowy nie został jeszcze uruchomiony. Kiedy to nastąpi?

Apple już wcześniej (podczas WWDC25) przekazało, że publiczny program pilotażowy iOS 26 beta zostanie uruchomiony w lipcu. Pierwszą wersją dla wszystkich chętnych użytkowników będzie pewnie ten sam build, który deweloperzy nieco wcześniej dostaną jako betę z numerkiem 3. Dokładny termin startu nie jest jednak znany. Warto dodać, że w tym roku w ramach otwartych testów zostaną dopuszczone także słuchawki AirPods, dla których też przygotowano ciekawe nowości.

Wraz z drugą betą nowego systemu dla iPhone’ów deweloperzy dostali także kolejne wersje oprogramowania macOS Tahoe oraz watchOS, tvOS, visionOS i iPadOS z numerkami 26. One również z czasem będą dostępne poprzez publiczny program pilotażowy.

