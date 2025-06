iOS 26 beta ma dwie nowe funkcje Wi-Fi. Alternatywa dla AirDrop i AirPlay

iOS 26 beta to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadza liczne nowości. Wśród nich są nowe funkcje dla Wi-Fi. Będą one alternatywą dla technologii z AirDrop oraz AirPlay, które oczywiście w iOS 26 są obecne. Zobaczmy, co nowego przygotowało Apple i jak to ułatwi korzystanie z funkcji połączeń bezprzewodowych.

iOS 26 beta to oprogramowanie, które znajduje się na etapie testów. Publiczny program pilotażowy ciągle przed nami. Deweloperzy ciągle odkrywają nowe funkcje i dwie z nich obejmują Wi-Fi. Co to takiego?

Wi-Fi Aware z iOS 26 beta alternatywą dla technologii w AirPlay i AirDrop

Pierwszą nową funkcją jest Wi-Fi Aware. Jest to rozwiązanie, które stanowi alternatywę dla technologii Apple Wireless Direct Link. Firma korzysta z niej w AirDrop oraz AirPlay. Jednak zamknięcie tego rozwiązania nie spodobało się Unii Europejskiej, która wojuje z gigantem z Cupertino i na tym polu ma już sporo sukcesów. Przykładem niech będzie możliwość instalacji na iPhone’ach aplikacji spoza App Store.

Wi-Fi Aware jest alternatywą dla Apple Wireless Direct Link. Rozwiązanie pozwala na bezpośrednie nawiązywanie połączeń (peer-to-peer) pomiędzy urządzeniami i bez konieczności łączenia się z tą samą siecią czy punktem dostępowym. Implementacja tej technologii wiąże się z ustawą o rynkach cyfrowych na terenie krajów członkowskich, ale firma poszła o krok dalej.

Apple musi wprowadzić Wi-Fi Aware do końca przyszłego roku, bo tak nakazuje porozumienie zawarte z UE. Jednak firma poszła o krok dalej i wraz z iOS 26 umożliwia korzystanie z technologii alternatywnej w AirDrop i AirPlay na wszystkich rynkach. Warto jednak dodać, że rozwiązanie w przypadku iPhone’ów wymaga modeli 12 lub nowszych.

iOS 26 beta skrywa też inną funkcję Wi-Fi dla iPhone’ów

Drugą z nowości jest Captive Assist. Co to jest? Pierwsze informacje o tym rozwiązaniu pojawiły się już w zeszłym miesiącu. Raportował o tym Mark Gurman, który przekazał, że Apple pracuje nad funkcją, która synchronizowałaby informacje o logowaniu do sieci Wi-Fi na iPhonie, iPadzie i komputerze Mac.

Jest to rozwiązanie, które z pewnością przydałoby się podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi w hotelach czy lotniskach. Zachowane dane będą automatycznie udostępniane na inne urządzenia Apple. Jednak Captive Assist na razie nie działa. Informacje na jej temat znaleziono w iOS 26 beta 1, czyli pierwszej wersji poglądowej nowego oprogramowania, które wydano po WWDC25.

Captive Assist pewnie zostanie włączone wraz z jedną z kolejnych wersji iOS 26 beta, ale na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpi. W każdym razie funkcja powinna być gotowa do jesiennej premiery i ma działać także na iPadach z iPadOS 26 i komputerach Mac z macOS Tahoe.

