iOS 26 beta. Te nowe funkcje tylko dla iPhone 16 i 15 Pro

iOS 26 beta to duża aktualizacja oprogramowania dla telefonów iPhone, która wprowadza wiele nowości. Wybrane nowe funkcje są jednak zarezerwowane dla nowszych urządzeń, jak to bywało w przeszłości. Zobaczmy, które to z nich i kto może z nich korzystać.

Nowe funkcje z iOS 26 beta dla modeli iPhone 16 i 15 Pro

Część nowości z iOS 26 beta związanych jest z pakietem funkcji Apple Intelligence. Dlatego są to funkcje, które do działania wymagają smartfonów iPhone 16 i 15 Pro.

Tłumaczenie na żywo w Wiadomościach, FaceTime i Telefonie — funkcja, która pozwala na dostęp do tłumaczeń w czasie rzeczywistym w platformach komunikacyjnych Apple. W zależności od aplikacji działa to na kilka sposobów. W iMessage są to tłumaczenia tekstowe wyświetlane już podczas pisania. Natomiast w komunikatorze wideo prezentowane są napisy.

— funkcja, która pozwala na dostęp do tłumaczeń w czasie rzeczywistym w platformach komunikacyjnych Apple. W zależności od aplikacji działa to na kilka sposobów. W iMessage są to tłumaczenia tekstowe wyświetlane już podczas pisania. Natomiast w komunikatorze wideo prezentowane są napisy. Visual Intelligence ze zrzutami ekranowymi — Apple w iOS 26 beta rozszerzyło możliwości pakietu narzędzi Visual Intelligence o screenshoty. W ten sposób AI może uzyskiwać dostęp do zawartości na zrzutach ekranowych i następnie oferować dodatkowe akcje.

— Apple w iOS 26 beta rozszerzyło możliwości pakietu narzędzi Visual Intelligence o screenshoty. W ten sposób AI może uzyskiwać dostęp do zawartości na zrzutach ekranowych i następnie oferować dodatkowe akcje. Akcje dla Skrótów z AI — w aplikacji Skróty pojawiły się nowe akcje, które bazują na sztucznej inteligencji. W ten sposób można tworzyć obrazy czy kreować podsumowania tekstu.

— w aplikacji Skróty pojawiły się nowe akcje, które bazują na sztucznej inteligencji. W ten sposób można tworzyć obrazy czy kreować podsumowania tekstu. Nowe funkcje Genmoji i Image Playground — narzędzia do tworzenia obrazów zostały wzbogacone w nowe opcje. Dzięki temu można m.in. mieszać emoji czy korzystać ze stylów oferowanych przez ChatGPT.

— narzędzia do tworzenia obrazów zostały wzbogacone w nowe opcje. Dzięki temu można m.in. mieszać emoji czy korzystać ze stylów oferowanych przez ChatGPT. Inteligentne przypomnienia — Apple w iOS 26 dodało również nowe funkcje związane z tworzenie przypomnień. Sztuczna inteligencja analizuje zawartość wiadomości czy e-maili i w ten sposób dostarcza propozycje akcji do wykonania.

— Apple w iOS 26 dodało również nowe funkcje związane z tworzenie przypomnień. Sztuczna inteligencja analizuje zawartość wiadomości czy e-maili i w ten sposób dostarcza propozycje akcji do wykonania. Generowanie tła wiadomości i sugestie ankiet — funkcje, które pozwalają na udział Image Playground w tworzeniu teł dla konwersacji czy też sugerowanie ankiet na podstawie treści w wiadomościach.

— funkcje, które pozwalają na udział Image Playground w tworzeniu teł dla konwersacji czy też sugerowanie ankiet na podstawie treści w wiadomościach. Śledzenie zamówień w Portfelu — ostatnią z nowości jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do obsługi treści z wiadomości e-mail dotyczących zamówień, co ułatwia śledzenie przesyłek.

Wiele nowości z iOS 26 beta także na starsze iPhone’y

Na pocieszenie jest fakt, że z myślą o iOS 26 przygotowano znacznie więcej nowości i te nie są związane z pakietem funkcji Apple Intelligence, co otwiera dostęp na starszych telefonach. Mowa m.in. interfejsie Liquid Glass czy scenach przestrzennych, które działają na podstawie Neural Engine.

Obecnie nowe oprogramowanie dla iPhone’ów znajduje się na etapie testów deweloperskich. Publiczny program pilotażowy ruszy w lipcu. Natomiast sfinalizowana aktualizacja ma być gotowa we wrześniu.

