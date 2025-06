HomePad z homeOS potwierdzony w iOS 18.6 beta. Kiedy premiera?

HomePad z homeOS to nowe urządzenie Apple, na które ciągle czekamy. Tymczasem wzmianki na jego temat znaleziono w iOS 18.6 beta. Kiedy odbędzie się premiera tego sprzętu? HomePad z homeOS nie zadebiutuje w krótkim czasie. Nowy gadżet Apple ma pojawić się w ofercie dopiero za kilka miesięcy.

HomePad z homeOS to długo wyczekiwany sprzęt Apple, który jest przygotowywany od kilku lat. Firma chce w ten sposób poszerzyć ekosystem własnych urządzeń dla domu. Kiedy odbędzie się premiera? Nieprędko, ale nowe szczegóły udało się znaleźć w kodzie iOS 18.6 beta, który w tym tygodniu trafił w ręce deweloperów.

HomePad z homeOS w kodzie iOS 18.6 beta

Serwis źródłowy doszukał się w kodzie iOS 18.6 beta nowego zasobu obrazu, który oznaczony jest ciągiem znaków apple-logo-1088@2x~home.png. Ostatnia fraza pliku jest nawiązaniem do homeOS, czyli oprogramowania, pod którego kontrolą ma pracować HomePad.

Wiemy, że HomePad ma być połączeniem HomePoda z ekranem dotykowym. Wyświetlacz będzie kwadratowy, a jego przekątna to około 6-7 cali. Ma to generalnie przypominać dwa postawione obok siebie iPhone’y. Za obliczenia ma tu odpowiadać procesor Apple A18, który znamy z iPhone’ów 16. Użytkownik będzie mógł powiesić urządzenie na ścianie lub też umieścić je w podstawie głośnika.

homeOS to system operacyjny, który znajdzie się w nowym sprzęcie z logo nadgryzionego jabłka. Oprogramowanie umożliwi dostęp do wielu aplikacji Apple. Będą to FaceTime, Wiadomości, Zdjęcia, Dom oraz inne. Oczywiście spodziewajmy się interfejsu opartego na projekcie Liquid Glass, który wprowadzono w iOS 26 dla iPhone’ów.

Kiedy premiera Apple HomePad z homeOS

Choć nowe urządzenie pojawia się w kodzie oprogramowania Apple nie pierwszy raz (znaleziono je wcześniej m.in. w becie iOS 18.4), tak premiera nie odbędzie się w krótkim czasie, choć ta planowana była na marzec 2025 r. Jednak doszło do opóźnień związanych z przeciągającymi się pracami nad Siri.

Jak dobrze wiemy, Apple nie dowiozło nowej Siri na czas, a odświeżona asystentka cyfrowa z nowymi funkcjami ma odegrać w HomePadzie dużą rolę. Stąd też premiera sprzętu z homeOS została przesunięta. Obecnie mówi się o wczesnej wiośnie 2026 r. Powinno to zbiec się w czasie z wydaniem iOS 26.4.

Sama masowa produkcja sprzętu ma rozpocząć się w drugiej połowie 2025 r. Natomiast oficjalna prezentacja może nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nie można jednak wykluczyć jakiejś zajawki w trakcie wrześniowej konferencji, gdy zostaną pokazane nowe iPhone’y.

HomePad ma być centrum dla domu inteligentnego i Apple wierzy, że takie urządzenie sprawdzi się na przykład w kuchni. Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla całego ekosystemu urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.

źródło: 9to5Mac, fot.: Pexels/Tima Miroshnichenko