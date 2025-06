iOS 18.6 beta 1. Apple udostępnia nową aktualizację dla iPhone’a

iOS 18.6 beta 1 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Apple udostępniło ją w ręce deweloperów aplikacji. Wkrótce ten sam build otrzymają członkowie publicznego programu pilotażowego. Wiemy, że aktualizacja iOS 18.6 nie powinna wprowadzić zbyt wielu nowości. Co nowego przygotowuje Apple?

iOS 18.6 beta 1 to pierwsza wersja nowego systemu dla iPhone’ów po wydaniu z numerkiem 18.5. Apple uruchomiło program pilotażowy oprogramowania. Wiemy, że nowa aktualizacja ma wprowadzić pewne nowości, ale z pewnością nie będzie tego zbyt wiele. Co nowego szykuje Apple?

Aktualizacja iOS 18.6 beta 1 oddana do testów

iOS 18.6 beta 1 to pierwsze poglądowe wydanie nowego systemu, które Apple udostępniło najpierw deweloperom aplikacji. Tak jest zazwyczaj i nie inaczej stało się tym razem. Jeśli jesteście członkami publicznego programu pilotażowego i zastanawiacie się, kiedy będziecie mogli instalować to oprogramowanie, to cierpliwości. Będzie to możliwe niedługo.

Apple zazwyczaj udostępnia członkom publicznego programu pilotażowego pierwsze wersje nowych systemów po mniej więcej dwóch dniach od oddania ich w ręce deweloperów. To oznacza, że iOS 18.6 beta 1 będą mogli wkrótce zainstalować wszyscy chętni właściciele iPhone’ów i stanie się to możliwe na dniach. Testy powinny potrwać kilka tygodni. Sfinalizowane oprogramowanie powinno być gotowe w lipcu. Nowości poznamy wkrótce, gdy zaczną je odkrywać testerzy.

źródło: opracowanie własne