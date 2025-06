MacBook Pro M6. Nowy laptop Apple wprowadzi ważne zmiany

MacBook Pro M6 to nowy laptop Apple, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Komputer ma wprowadzić istotne zmiany. Nie dotyczy to tylko procesora. Ma pojawić się nowy i cieńszy design. Ponadto laptop MacBook Pro M6 może być pierwszym notebookiem Apple z wyświetlaczem wykonanym w technologii OLED-owej.

MacBook Pro M6 to nowy laptop Apple, który będzie następcą tegorocznego modelu z czipem M5. Ten drugi nie wprowadzi większych modyfikacji. Duże i ważne zmiany planowane są dopiero dla komputera na 2026 r. Jeśli planujecie zakup tego notebooka, to być może warto będzie trochę poczekać.

Kiedy nowy laptop Apple MacBook Pro M6

Zacznijmy od tego, że premiera komputera MacBook Pro M6 nie odbędzie się w krótkim czasie. W rzeczywistości spodziewamy się go dopiero za kilkanaście miesięcy — w drugiej połowie 2026 r. Jesienią br. Apple odświeży te maszyny, ale będą to laptopy z czipami M5.

Sam procesor Apple M6 ma być pierwszym czipem z serii, który zostanie wykonany w 2-nm technologii. Produkcją zajmie się oczywiście TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Ta sama litografia obejmie układy A20 dla iPhone’ów. Przejście na ten proces pozwoli na dalsze zwiększanie liczby tranzystorów oraz wydajności. Przy okazji będzie to szło w parze z lepszą efektywnością energetyczną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna układów dla notebooków MacBook Pro M6 nie są na razie znane. Można jednak spodziewać się także wersji Pro i Max, które zaoferują różne konfiguracje sprzętowe dla potrzeb wszystkich użytkowników.

Laptop MacBook Pro M6 wprowadzi nowy design i ekran OLED

MacBook Pro M6 otrzyma istotne zmiany. Pierwszą z nich jest wyświetlacz wykonany w technologii OLED-owej. Apple korzysta już z takich ekranów w iPhone’ach czy iPadach Pro. Teraz przyjdzie czas na laptopy. W ten sposób użytkownicy będą mogli liczyć na jeszcze lepszą jakość obrazu. Co ważne, przy okazji może zniknąć notch. Spekuluje się, że w notebookach zostanie umieszczone okrągłe wcięcie, gdzie znajdzie się przednia kamera FaceTime.

Następnie mamy nowy design. Komputer ma stać się przede wszystkim cieńszy i jego konstrukcja będzie znacznie bardziej kompaktowa. Szczegóły projektu nie są jednak znane. Możliwe, że poznamy je jeszcze przed oficjalną premierą, ale to nie nastąpi w krótkim czasie.

Co ważne, zmiany planowane z myślą o notebooku MacBook Pro M6 Apple planowało na ten rok. Jednak doszło do opóźnień i firma obecnie celuje z nowym projektem laptopa w 2026 r. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. W każdym razie użytkownicy przymierzający się do zakupu nowego komputera przenośnego z logo nadgryzionego jabłka być może powinni rozważyć poczekanie na nową maszynę, która zadebiutuje w 2026 r.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: 9to5Mac