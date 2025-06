iOS 26 beta 1 dla iPhone z nową wersją. Kiedy aktualizacja beta 2?

iOS 26 beta 1 Apple udostępniło deweloperom zaraz po WWDC25 i to oni w pierwsze kolejności mogli zainstalować oprogramowanie. Tymczasem niespodziewanie pojawiła się nowa wersja systemu i nie jest to jeszcze beta 2. Firma znalazła poważny błąd występujący w nowszych iPhone’ach i postanowiła nie czekać ze stosowną poprawką.

Nowa wersja iOS 26 beta 1 dostępna dla iPhone 16 i 15

Apple dosyć niespodziewanie w piątek wieczorem udostępniło nowy build iOS 26 beta 1. Nowa wersja oznaczona jest ciągiem znaków 23A5260u (poprzednia to 23A5260n). Deweloperzy, którzy zainstalowali wcześniejszą edycję, mogą pobierać aktualizację w tradycyjny sposób drogą OTA.

Warto dodać, że nowa wersja iOS 26 beta 1 została udostępniona tylko dla nowszych smartfonów. Dotyczy to modeli z dwóch ostatnich lat i są to wszystkie warianty iPhone’ów 16 i 15. W przypadku starszych dostępny jest nadal build 23A5260n i tego nowego nie można na nie pobrać.

Aktualizacja wprowadza rozwiązanie poważnego problemu, którego doszukało się Apple. Występuje on tylko w telefonach iPhone 16 i 15. Czym objawiał się ten błąd? Na wybranych urządzeniach wyświetlany był symbol niskiego poziomu naładowania baterii i nie mogły się uruchomić po aktualizacji do pierwotnej wersji systemu sprzed kilku dni. Nowy patch usuwa ten bug.

Kiedy aktualizacja iOS 26 beta 2

Udostępniona w piątkowy wieczór aktualizacja to mała poprawka z poprawkami błędów, które nie mogły czekać do wydania iOS 26 beta 2, czyli kolejnej dużej aktualizacji poglądowej wersji nowego systemu. Kiedy zobaczymy to wydanie? Na pewno nie na dniach.

Dotychczas Apple udostępniało drugie bety nowych wersji systemów po około 2-3 tygodniach od wydania pierwszych. Można więc spodziewać się, że iOS 26 beta 2 trafi w ręce deweloperów najwcześniej w poniedziałek 23 czerwca. Ewentualnie kilka dni po tym terminie. Nie będzie to jednak jeszcze publiczna edycja.

Apple w trakcie keynote otwierającego WWDC25 przekazało, że publiczny program pilotażowy nowego systemu rozpocznie się w lipcu. Można więc spodziewać się, że pierwszym wydaniem ogólnodostępnym będzie trzecia beta, która kilka dni wcześniej trafi w ręce deweloperów. Potem nowe oprogramowanie dla iPhone’ów będzie mógł wypróbować każdy użytkownik, który ma na to chęć.

Sfinalizowana wersja iOS 26 pojawi się dopiero za kilka miesięcy. Powinno to nastąpić w okolicy premiery nowych iPhone’ów, czyli we wrześniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macrumors