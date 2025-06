Kiedy nowa Siri? Apple wprowadzi ją z aktualizacją iOS 26.4

Nowa Siri nie pojawi się we wrześniu wraz z aktualizacją iOS 26 dla iPhone’ów. Nastąpi to później, czyli kiedy? Nowe informacje na ten temat wskazują dopiero na premierę w przyszłym roku. Nowa Siri ma być częścią uaktualnienia iOS 26.4, które zostanie udostępnione dopiero wczesną wiosną 2026 r. Co nowego zobaczymy?