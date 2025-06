iOS 26, iPadOS 26 i macOS Tahoe z premierą. Liczne nowości i zmiany

iOS 26, iPadOS 26 i macOS Tahoe to nowe systemy operacyjne, których premiera odbyła się w trakcie WWDC25. Apple zaprezentowało najważniejsze nowości oraz zmiany. Co nowego znajdziemy w iPadOS i iOS 26 oraz macOS Tahoe? Apple zaprezentowało liczne nowe funkcje. Kiedy pojawią się aktualizacje i kto je dostanie?

iOS 26, iPadOS 26 i macOS Tahoe to nowe systemy operacyjne Apple. Zobaczyliśmy je w trakcie specjalnej konferencji WWDC25. Co nowego tu znajdziemy? Aktualizacja wszystkich z wymienionych platform wprowadza wiele nowości oraz liczne zmiany. Sporo z nich widać już gołym okiem.

Aktualizacja iOS 26 i iPadOS 26 to liczne nowości oraz zmiany

iOS 26 oraz iPadOS 26 wprowadzają istotne zmiany i nowe funkcje. Wśród najważniejszych nowości z pewnością warto wymienić odświeżony interfejs użytkownika, którym stopniu został przeobrażony kilkanaście lat temu. Apple postawiło na szklany design o nazwie Liquid Glass, który czerpie inspiracje z visionOS dla gogli Vision Pro.

Następnie mamy nową aplikację Apple. To Gry, czyli nowy hub dla gier. Ciekawe nowości dodano także w aplikacjach Aparat, Telefon, Wiadomości, Zdjęcia czy Mapach. Na pewno warto też wspomnieć o nowych opcjach dla Visual Intelligence.

Co nowego z aktualizacją macOS Tahoe dla Mac

macOS Tahoe to nowy system operacyjny dla komputerów Mac, który również wprowadza liczne zmiany oraz nowości. Wśród nich są odświeżony interfejs użytkownika Liquid Glass, który zbliża oprogramowanie do iPadOS i iOS 26. Apple chciało w ten sposób zapewnić spójny widok na różnych urządzeniach.

Wśród nowości z macOS Tahoe z pewnością warto wspomnieć także o aplikacji Gry, nowych narzędziach w Spotlight, odświeżonej aplikacji Skróty czy opcjach z zakresu integracji z iPhone’em.

Kiedy aktualizacja macOS Tahoe, iPadOS i iOS 26 oraz dla kogo

iOS 26, iPadOS 26 oraz macOS Tahoe jeszcze dziś trafią w ręce deweloperów w postaci wczesnych wersji beta, które to jednak w zasadzie może zainstalować każdy. Publiczny program pilotażowy wystartuje wkrótce. Ma to nastąpić za kilka tygodni. Natomiast sfinalizowane uaktualnienie powinny być gotowe we wrześniu. Lista kompatybilnych urządzeń widoczna jest niżej.

Lista iPhone’ów z aktualizacją iOS 26

iPhone 16, Plus, Pro, Pro Max i 16e

iPhone 15, Plus, Pro i Pro Max

iPhone 14, Plus, Pro i Pro Max

iPhone 13, Mini, Pro i Pro Max

iPhone 12, Mini, Pro i Pro Max

iPhone 11, Pro i Pro Max

iPhone SE 2 i 3. generacji

Lista tabletów z aktualizacją iPadOS 26

iPad Pro (2018 lub nowszy)

iPad Air (3. gen. i nowszy)

iPad mini (5. gen. i nowszy)

iPad (od 8. gen.)

Lista komputerów Mac z aktualizacją macOS Tahoe

MacBook Air (M1 i nowsze)

MacBook Pro (2019 i nowsze)

iMac (2020 i nowsze)

Mac mini (M1 i nowsze)

Mac Studio

Mac Pro (2019 i nowsze)

źródło: opracowanie własne, Apple