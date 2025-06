iOS 26 dostanie nowe aplikacje Apple. Te nowości dopiero w iOS 27

iOS 26 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, której premiera jest blisko. Wraz z nią pojawią się dwie nowe aplikacje Apple. Są to Gry oraz Podgląd. Tymczasem dowiadujemy się, że pewne nowości zostały przesunięte do uaktualnienia iOS 27, które zobaczymy za ponad rok. Zapowiedź iOS 26 odbędzie się już w poniedziałek.