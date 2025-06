watchOS 26 i Apple Watch. Jakie nowości z aktualizacją na WWDC25?

watchOS 26 to duża aktualizacja dla zegarków Apple Watch, które zobaczymy podczas WWDC25. Jakie nowości wprowadzi i które smartwatche ją dostaną? Co nowego znajdziemy w watchOS 26 dla Apple Watch pod względem wyglądu? W drodze są różne nowe funkcje i zmiany, które sprawią, że korzystanie z tych urządzeń będzie lepsze.

watchOS 26 to nowe oprogramowanie dla Apple Watch, które zobaczymy za kilka dni. Aktualizacja dla smartwatchy zostanie pokazana w trakcie keynote otwierającego WWDC25. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie zabraknie i tuż przed planowaną premierą poznajemy nowego szczegóły.

Co nowego z aktualizacją watchOS 26 dla Apple Watch

Aktualizacja watchOS 26 to nie tylko nowa nazwa. Firma chce w ten sposób podkreślić ujednolicony design, który obejmie wszystkie systemy operacyjne. Nowe UI bazuje na projekcie Solarium i zakłada więcej elementów inspirowanych visionOS. Pojawi się więcej krągłości, nowe animacje, odświeżone widżety oraz wiele więcej.

Następnie mamy wsparcie dla aplikacji firm trzecich w centrum sterowania na smartwatchach Apple Watch. Obecnie po naciśnięciu bocznego przycisku znajdziemy tam wyłącznie skróty producenta i nie ma ich zbyt wiele. W iPhone’ach takich elementów jest znacznie więcej i wraz z aktualizacją watchOS 26 może to zmienić się także w zegarkach.

Oprogramowanie dla smartwatchy powinno też wprowadzić nowe tarcze. Następnie mamy cząstkowe wsparcie dla Apple Intelligence. Zegarki z logo nadgryzionego jabłka nie mają na tyle mocnych podzespołów, aby obsługiwać te funkcje bezpośrednio na urządzeniu. Mogą jednak pojawić się pewne opcje, które będą działać w połączeniu z nowszymi iPhone’ami.

Wiemy również, że firma planuje dodać wykrywanie snu w słuchawkach AirPods. Jest bardzo możliwe, że ta funkcja będzie działała na podstawie danych zbieranych przez zegarki. Oczywiście nowości w watchOS 26 powinno być większe. Te wymienione to tylko wybrane z nich.

Które smartwatche Apple Watch dostaną watchOS 26

Dokładną odpowiedź na to pytanie poznamy w trakcie WWDC25, ale podejrzewa się, że producent w tym roku pozbawi wsparcia żadnych zegarków Apple Watch i to oznacza, że aktualizacja watchOS 26 zostanie udostępniona dla użytkowników tych samych modeli, co rok temu. Które to smartwatche?

Aktualizacja watchOS 26 ma trafić na Apple Watch series 6 i SE 2. gen oraz wszystkie nowsze smartwatche z logo nadgryzionego jabłka. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka dni.

Keynote otwierający konferencję WWDC25 odbędzie się 9 czerwca. Start zaplanowano na godzinę 19:00 czasu w Polsce i wydarzenie będzie można oglądać na stronie Apple oraz kanale firmy w YouTubie. Wraz z nową aktualizacją dla zegarków pojawią się także nowe wersje iOS, iPadOS, tvOS, visionOS oraz macOS Tahoe.

