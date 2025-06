iOS 26 beta. Kiedy aktualizacja i na które iPhone’y?

iOS 26 beta to poglądowe wydanie nowego system operacyjnego dla iPhone’ów. Przed nami prezentacja, która odbędzie się na WWDC25. Kiedy pojawi się testowa aktualizacja iOS 26 beta i które telefony Apple umożliwią branie udziału w publicznym programie pilotażowym? Zobaczmy, co już wiadomo o nowym oprogramowaniu.

iOS 26 beta zbliża się wielkimi krokami. Testowe wydanie nowego oprogramowania dla iPhone’ów zostanie udostępnione za kilka dni. Nastąpi to niedługo po keynote otwierającym WWDC25. Choć nie będzie to jeszcze aktualizacja dla wszystkich użytkowników smartfonów z logo nadgryzionego jabłka, tak oczekiwania z pewnością są niemałe.

Kiedy aktualizacja iOS 26 beta dla iPhone’ów

Zacznijmy od tego, że sama prezentacja nowego systemu operacyjnego dla iPhone’ów odbędzie się w poniedziałek. Start przewidziano na godzinę 19:00 czasu w Polsce. Poglądowe wydanie iOS 26 beta 1 zostanie udostępnione jeszcze tego samego dnia. Jednak nie dla wszystkich.

Apple przyzwyczaiło nas do tego, że pierwsze wersje testowe nowych systemów operacyjnych trafiają w ręce deweloperów jeszcze pierwszego dnia WWDC. Nie inaczej będzie wraz z iOS 26 beta, ale to wczesna wersja oprogramowania, którą firma kieruje do twórców aplikacji chcących zapoznać się z nowościami jak najszybciej.

Publiczny program pilotażowy nowego oprogramowania dla iPhone’ów rozpocznie się później. Powinno to nastąpić za kilka tygodni. Dokładny termin nie jest znany, ale otwarte testy iOS 26 beta powinny rozpocząć się w lipcu. Wtedy aktualizacja zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom kompatybilnych iPhone’ów.

Pamiętajmy, że otwarty program pilotażowy nowych OS-ów Apple potrwa kilka miesięcy. Ostateczna aktualizacja nowego systemu dla iPhone’ów i tych na pozostałe urządzenia będzie gotowa dopiero we wrześniu.

Jakie smartfony Apple umożliwią testowanie iOS 26 beta

Apple ogłosi wykaz zgodnych urządzeń z nowymi systemami w trakcie WWDC25 w poniedziałek. Wiemy jednak, że w przypadku iOS 26 beta wsparcia zostaną pozbawione starsze telefony z 2018 r., które to jeszcze rok temu otrzymały aktualizacje. Mowa o modelach iPhone Xs, Xs Max oraz Xr.

Te trzy powyższe telefony nie tylko uniemożliwią testowanie iOS 26 beta, ale również nie dostaną sfinalizowanej aktualizacji we wrześniu. Apple wycofuje je z listy wsparcia, co i tak następuje późno, bo po blisko siedmiu latach od rynkowej premiery. Kiedyś ten moment musiał nadejść i trzeba się z tym po prostu pogodzić.

W trakcie programu beta testów użytkownicy będą mogli zapoznać się z nowymi funkcjami jeszcze przed wrześniową premierą oprogramowania. Choć warto mieć na uwadze, że poglądowe systemy nie będą pozbawione problemów i mogą powodować różne błędy. Dlatego lepiej nie instalować ich na głównym telefonie.

