iPhone 18 Pro z Apple A20. W drodze ważne zmiany

iPhone 18 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Pod obudową znajdzie się nowy czip Apple A20. Co nowego wprowadzi ten procesor? W drodze są istotne zmiany, które ujawnił jeden z analityków. Układ Apple A20 dla modeli iPhone 18 będzie stanowił naturalna ewolucję w rozwoju procesorów z logo nadgryzionego jabłka.

iPhone 18 Pro zadebiutuje dopiero za ponad rok. Wiemy, że te smartfony zostaną wprowadzone do oferty w drugiej połowie 2026 r. Oczywiście domyślamy się, że pod obudową telefonów znajdzie się czip Apple A20. Jakie zmiany wniesie nadchodzący procesor? Rąbka tajemnicy w tej kwestii ujawnia analityk Jeff Pu.

Apple A20 dla iPhone 18 Pro wprowadzi ważne zmiany

Analityk Jeff Pu z GF Securities twierdzi, że czip Apple A20 trafi do smartfonów iPhone 18 Pro (w przypadku podstawowej osiemnastki na razie nie ma informacji). Wśród najważniejszych zmian jest przejście na litografię 2 nm. Wbrew pozorom odegra to ogromne znaczenie.

Obecne układy A18 wytwarzane są przez TSMC w 3-nm litografii. Podobnie będzie w przypadku czipów A19 dla tegorocznych telefonów, ale w tym przypadku zostanie wykorzystany udoskonalony proces 3. generacji N3P. Wraz z Apple A20 dojdzie do przeskoku na 2 nm i procesu N2.

Zmiana litografii w przypadku procesorów dla smartfonów iPhone 18 Pro wprowadzi istotne udoskonalenia. Po pierwsze producent będzie mógł umieścić w nich więcej tranzystorów, co pozwoli na zwiększenie wydajności rdzeni CPU i GPU oraz układu Neural Engine. Przy okazji dojdzie do istotnej redukcji zapotrzebowania na energię. Sugeruje się, że w porównaniu do A19 może to być nawet 30 proc. zysk.

Produkcja procesorów Apple A20 zostanie oczywiście powierzona TSMC, które od lat wytwarza czipy dla giganta z Cupertino. W przypadku układów dla przyszłorocznych iPhone’ów nie powinno być inaczej.

Procesor dla smartfonów iPhone 18 Pro z nową technologią

Sama mniejsza litografia i płynące z niej korzyści, to nie wszystko. Wraz z procesorem Apple A20 zostanie również wykorzystania nowa technologia o nazwie Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM). Pozwala ona na efektywniejsze upakowanie poszczególnych elementów. Co to zmieni?

Umożliwi to integrację modułów RAM-u bezpośrednio z CPU, GPU oraz Neural Engine na poziomie wafli krzemowych. W konsekwencji całość powinna zajmować mniej miejsca, a ponadto ulegnie zmniejszeniu ilość wydzielanego ciepła.

Na premierę nowych telefonów z dosyć przełomowym czipem Apple A20 jeszcze trochę poczekamy. Debiut smartfonów z serii iPhone 18 Pro ma odbyć się dopiero we wrześniu 2026 r., czyli za ponad kilkanaście miesięcy. Do tego czasu będą one obiektem jeszcze wielu przecieków, których przybędzie bliżej rynkowej premiery urządzeń. Za ponad rok spodziewamy się także składanego modelu.

