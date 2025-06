iOS 26 doda nowości w CarPlay i nie tylko. Co nowego szykuje Apple?

iOS 26 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadzi mnóstwo nowości. Apple szykuje też zmiany dla użytkowników CarPlay. Co nowego pojawi się dla tej funkcji wraz z aktualizacją iOS 26? W drodze jest odświeżony interfejs użytkownika, który ma zapewnić bardziej spójny widok z pozostałymi platformami Apple.

iOS 26 to ogromna aktualizacja dla iPhone’ów, którą zobaczymy już za kilka dni. Apple szykuje wiele nowości i te obejmą także funkcję CarPlay. Co prawda nie spodziewamy się, że wraz z uaktualnieniem pojawi się tyle nowych rozwiązań dla dotychczasowych użytkowników, które wprowadzono w platformie z dopiskiem Ultra. Co nowego jest w drodze?

Nowości z iOS 26 obejmą funkcję Apple CarPlay

Serwis źródłowy uzyskał pewne informacje związane z planami Apple. Dowiadujemy się, że wraz z aktualizacją iOS 26 planowanie jest dodanie pewnych nowości w platformie CarPlay. Dotyczy to spójnego interfejsu użytkownika, który powstaje pod nazwą kodową Solarium i ma obejmować wszystkie systemy operacyjne firmy.

To oznacza, że użytkownicy CarPlay otrzymają odświeżony interfejs użytkownika, który trafi do iOS 26 czy macOS Tahoe. Pojawi się więcej okrągłych elementów, przezroczystości oraz innych zmian, które zapewnią estetyczny wygląd tej funkcji.

Jest to o tyle ważne, że po premierze CarPlay Ultra sporo dotychczasowych użytkowników poczuło się zawiedzionymi. Nowa platforma znajdzie się w nowszych i droższych autach. Na szczęście Apple nie zapomina o starszej wersji i choć może w planach nie ma zbyt wielu funkcji, tak odświeżenie wyglądu z pewnością jest czymś, co doceni sporo kierowców.

Co nowego z aktualizacją iOS 26 w Wiadomości i Apple Muzyka

Źródło informacji uzyskało informacje nie tylko o CarPlay. Apple wraz z iOS 26 planuje także wprowadzić pewne nowości w aplikacjach Wiadomości, Muzyka i Notatki. Co nowego ma się pojawić? Zacznijmy od pierwszej z wymienionych.

Aplikacja Wiadomości w końcu otrzyma wsparcie dla sond. W ten sposób użytkownicy będą mogli tworzyć ankiety, które następnie wyślą do innych użytkowników. Jest to funkcją, o którą proszono Apple od dawna. Następnie mamy automatycznie tłumaczenie konwersacji z wykorzystaniem AI. Ma to odbywać się w obu kierunkach.

iOS 26 doda także nowości w aplikacji Muzyka oraz Notatki. W pierwszej animowana grafika odtwarzanego albumu ma wypełniać cały ekran blokady. Natomiast w drugiej zostanie dodane wsparcie dla eksportu Markdown, co może jest niszowym rozwiązaniem, ale z pewnością zostanie docenione przez pewną grupę osób.

Premiera nowych systemów operacyjnych Apple zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy je w trakcie keynote otwierającego WWDC25, który odbędzie się w poniedziałek 9 czerwca. Start konferencji zaplanowano na godzinę 19:00 czasu w Polsce.

źródło: 9to5Mac, fot.: Pexels.com/Viralyft