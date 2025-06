macOS 26 Tahoe. Nowy system Apple dla Mac z taką nazwą

macOS 26 to nowy system operacyjny dla komputerów Mac, który Apple zaprezentuje już za kilka dni. Pod jaką nazwą zadebiutuje to oprogramowanie? W puli opcji było kilkanaście propozycji. Wygląda na to, że już wiemy, na co zdecydował się producent. Informacje na ten temat ujawniło sprawdzone w przeszłości źródło.

Apple na WWDC25 zaprezentuje macOS 26 Tahoe

Apple zdecydowało się na nazwę macOS 26 Tahoe. Takie informacje przekazał Mark Gurman, który w przeszłości często serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta. Coś więc z pewnością jest na rzeczy. Zwłaszcza gdy pod uwagę weźmiemy fakt, że ta fraza pojawiała się wśród domniemanych propozycji.

Tahoe to nazwa kolejnego miejsca w Kalifornii. Tym razem nawiązują do jeziora położonego w górach Sierra Nevada na wysokości 1897 m n.p.m. To drugi pod względem głębokości zbiornik tego typu w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy szacują, że powstał około 2-3 mln lat temu.

macOS Tahoe zobaczymy już za kilka dni. Nastąpi to w trakcie specjalnej konferencji WWDC25. Aktualizacja dla Maców ma być dostępna na jesień. Wiele wskazuje na to, że uaktualnienie dostaną następujące urządzenia.

MacBook Pro‌ (2019 r. lub nowsze)

iMac‌ (2020 r. lub nowsze)

Mac Pro (2019 r. lub nowsze)

Mac mini‌ (M1 i nowsze)

Mac Studio (wszystkie modele)

MacBook Air‌ (‌M1‌ i nowsze)

macOS 26 Tahoe wprowadzi wiele nowości

Wiele wskazuje na to, że nadchodząca aktualizacja dla komputerów Mac będzie największą od kilku lat. System operacyjny macOS 26 Tahoe wprowadzi wiele nowości, w tym przede wszystkim odświeżony interfejs użytkownika, który ma być bardziej spójny z oprogramowaniem na pozostałe sprzęty z logo nadgryzionego jabłka.

Ujednolicony interfejs jest rozwijany pod nazwą kodową Solarium. Apple zdecydowało się na wprowadzenie bardziej spójnego wyglądu we własnych systemach operacyjnych i pod tym względem macOS 26 Tahoe ma nawiązywać do iOS i iPadOS 26. Pojawi się sporo inspiracji zaczerpniętych z visionOS dla gogli Vision Pro.

macOS 26 Tahoe zobaczymy już za tydzień w poniedziałek 9 czerwca. Tego dnia odbędzie się keynote otwierający WWDC25. Tegoroczna konferencja nie ma być długa i firma nie poświęci w niej zbyt wiele czasu na nowości oparte na sztucznej inteligencji. Po wydarzeniu deweloperzy dostaną pierwsze wersje beta oprogramowania. Publiczny program pilotażowy powinien ruszyć w lipcu.

źródło: Bloomberg