iPhone 17 z czipem Apple A18. Smartfon dostanie lepszy ekran

iPhone 17 to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się we wrześniu 2025 r. Jaki otrzyma czip oraz ekran. Wygląda na to, że pod obudową znajdzie się zeszłorocznych procesor Apple 18 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Smartfon iPhone 17 ma dostać jednak znacznie lepszy wyświetlacz względem poprzednika.

iPhone 17 to nowy smartfon i zarazem podstawowy model z nowości, które Apple zaprezentuje za kilka miesięcy. Na wariant 17e poczekamy dłużej. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana. W sieci pojawiły się jednak pewne szczegóły. Obejmują one czip oraz ekran. Są to zarówno dobre informacje, jak i mniej optymistyczne. Czego powinniśmy się spodziewać?

Smartfon iPhone 17 ma dostać czip Apple A18

Spodziewamy się, że pod obudową nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka znajdzie się procesor A19. I tak rzeczywiście będzie, choć prawdopodobnie nie w przypadku wszystkich modeli. Podstawowy iPhone 17 ma dostać czip Apple A18, czyli ten sam układ, który znamy z poprzedniego modelu. Czyżby czekał nas powrót do starszej praktyki?

Takie informacje uzyskał analityk Jeff Pu z GF Securities. Apple A18 ma jednak trafić tylko pod obudowę telefonu iPhone 17. Pozostałe trzy (Air i oba Pro) mają dostać układ A19. Wygląda na to, że gigant może borykać się z pewnymi problemami z zakresu dostaw i stąd taka decyzja.

Wspomniany procesor w najtańszym telefonie będzie wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. W pozostałych spodziewamy się kości w rozmiarze 12 GB. W ten sposób firma będzie mogła zachęcić więcej osób do zakupu modelu Air.

Apple iPhone 17 ma dostać lepszy i większy ekran

Informacja o czipie Apple A18 może nie być zbyt optymistyczna, ale inaczej sytuacja wygląda w przypadku wyświetlacza. Tutaj mamy spodziewać się zmian na plus. Ekran modelu iPhone 17 ma być przede wszystkim większy. Firma ma zaimplementować w smartfonie panel o przekątnej 6,3 cala, który to w tym rozmiarze został umieszczony już w modelu 16 Pro.

Ekran telefonu iPhone 17 otrzyma również nowość, którą dotychczas znaliśmy z droższych modeli Pro. Mowa o funkcji ProMotion, która odpowiada za wyświetlanie obrazu z częstotliwością w zakresie do 120 Hz. Dotychczas w tańszych smartfonach Apple było to 60 Hz. Czas najwyższy na zmianę.

Ponadto zostanie zaimplementowana nowa kamera FaceTime do selfie. Otrzyma ona 24-megapikselowy sensor. W poprzedniku znajduje się 12-megapikselowy czujnik. Ten nowy ma pojawić się we wszystkich telefonach z serii 17.

Premiera nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka ma odbyć się we wrześniu 2025 r. Dokładny termin nie jest znany, ale zapewne nastąpi to w pierwszej połowie wspomnianego miesiąca. Do tego czasu nowe urządzenia będą obiektem całego mnóstwa przecieków.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macrumors